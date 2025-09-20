Putin-Vertrauter droht Klingbeil und Co. wegen Russen-Schatz mit Verfolgung

  1. DerWesten.de
Lars Klingbeil und andere EU-Politiker im Visier des Kreml. Mit allen Mitteln will Russland eine weitreichende Entscheidung verhindern.

Russland warnt EU vor Diebstahl
© IMAGO/Christian Spicker, IMAGO/SNA, IMAGO/Pond5 Images

Ukraine, Pakistan, Iran: Überall Kriege und Konflikte - kein Frieden in Sicht

Das Kreml-Umfeld tobt und droht! Der Putin-Vertraute Dimitri Medwedew warnt EU-Politiker wie Finanzminister Lars Klingbeil vor einer gravierenden Entscheidung. Es geht um einen Russen-Schatz, der in Europa lagert. Die ganze Geschichte in der Fotostrecke.

Putins rechte Hand droht EU-Politikern mit Verfolgung

Russland warnt EU vor Diebstahl
Russland tobt und wirft der EU Diebstahl vor! Es geht um die Debatte um eingefrorene Vermögenswerte aus Russland. Rund 170 Milliarden Euro der russischen Zentralbank werden vor allem beim belgischen Zentralverwahrer Euroclear verwahrt. Foto: IMAGO/Christian Spicker, IMAGO/SNA, IMAGO/Pond5 Images
Kredite für die Ukraine?
Die EU-Finanzminister um Lars Klingbeil beraten aktuell, was man mit dem Russen-Vermögen anfangen könnte, um die Ukraine zu unterstützen. Es gibt Überlegungen, es für zinslose Reparationskredite für die Ukraine zu verwenden, berichtete unter anderem die „Financial Times“. Foto: IMAGO/Christian Ohde
Moskau droht mit Vergeltung
Moskau droht, dass man als Vergeltung und Ausgleich dann westliche Vermögenswerte beschlagnahmen werde, etwa von Unternehmen, so „Welt“-Reporter Christoph Wanner. Foto: IMAGO/Design Pics
Medwedew: Werden Verantwortliche verfolgen
Ex-Präsident und Putin-Vertrauter Dimitri Medwedew geht noch einen Schritt weiter. Der stellvertretende Chef des Sicherheitsrates droht damit, alle Verantwortlichen „bis zum Ende des Jahrhunderts“ mit Gerichtsprozessen zu verfolgen. Und „in einigen Fällen auch außergerichtlich“. Was auch immer das dann bedeuten soll. Foto: IMAGO/SNA
Ursula von der Leyen: "Bleiben unberührt"
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat derweil in dieser Woche ausgeschlossen, dass der Russen-Schatz geplündert wird. „Die Vermögenswerte selbst bleiben unberührt.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

