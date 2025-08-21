Putin: Aufnahmen enthüllen düsteren Plan an der NATO-Grenze

Putin verstärkt seine militärische Präsenz in Kaliningrad. Nahe der polnischen Grenze entsteht eine
riesige Antennenanlage, die laut Experten für Abhöraktionen gegen die Nato genutzt werden könnte. Die strategisch gelegene Enklave wird so zu einem weiteren Knotenpunkt in Putins Überwachungsnetzwerk. Die Anlage sorgt für Besorgnis in der Region und zeigt, wie gezielt Russland alte Technologien für seine modernen Ziele einsetzt.
++
Auch interessant: Land mitten in Europa lädt Putin ein – und pfeift auf Haftbefehl ++ Putin baut Abhörstation in Kaliningrad Putin setzt auf Hochrüstung, und Kaliningrad wird zu einem Schlüsselort seiner Strategie. Unweit der polnischen Grenze entsteht derzeit eine große Antennenanlage (Symbolbild), wie das Investigativportal „Tochnyi“ berichtet. Foto: IMAGO/Rupert Oberhäuser Die Anlage könnte zur Abhörung von Nato-Kommunikation oder zur U-Boot-Koordination in der Ostsee dienen. Satellitenbilder zeigen ein riesiges, umzäuntes Gelände im Wald. Die Bauarbeiten, die seit 2023 laufen, scheinen nun nahezu abgeschlossen. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Auffällig sind sechs kreisförmige Strukturen im Zentrum der Station. Diese deuten auf ein sogenanntes „Circularly Disposed Antenna Array“ (CDAA) hin. Solche Antennensysteme (Symbolbild) werden zur Funkaufklärung und Datenüberwachung genutzt. Foto: imago/BildFunkMV Die Systeme können Signale über große Entfernungen empfangen. Das unterstreicht ihre Bedeutung für Putins militärische Pläne. Der Durchmesser der neuen Anlage soll mit 1.600 Metern ungewöhnlich groß sein. Foto: IMAGO/ZUMA Press Antennenanlagen wie diese haben ihren Ursprung im Kalten Krieg. Damals dienten sie vor allem zur Überwachung und Kommunikation mit U-Booten. Russland hatte bereits 31 dieser Systeme gebaut. Foto: IMAGO/Zoonar Die Technologie ist bis heute effektiv, besonders in ihrer Fähigkeit, Funksignale zu empfangen und deren Quelle zu orten. Im Westen gibt es ähnliche Anlagen, etwa in Alaska, Japan (Foto) oder Deutschland. Foto: IMAGO / Pohling Die strategische Lage Kaliningrads verstärkt die Brisanz. Die Enklave grenzt sowohl an Polen als auch an die Suwałki-Lücke, die als Schwachstelle der Nato gilt. Eine russische Kontrolle dieses schmalen Gebiets würde die baltischen Staaten vom westlichen Bündnis abschneiden. Foto: IMAGO/ZUMA Wire Analysten von „Tochnyi“ sehen in der Kaliningrader Station einen wichtigen Baustein in Putins Abhörnetzwerk. Vergleichbare Anlagen stehen bereits auf der Krim. Foto: IMAGO/SNA Die Reichweite solcher Antennensysteme ist beeindruckend: Bis zu 7.400 Kilometer können abgehört werden. Mit der Russen-Anlage verschärft Putin die ohnehin angespannte Lage an der Nato-Ostgrenze. Foto: IMAGO/ITAR-TASS
