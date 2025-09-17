Putin hat einen „Stressgürtel“ um Europa gelegt – und treibt uns ins Chaos

Putin verfolgt eine Strategie, um die Demokratien Europas Stück für Stück in die Enge zu treiben. Das Ziel: Chaos und Instabilität im Westen. Ein Experte weist auf diese Taktik des Kremls hin.

Putin und sein Chaos-Plan

Russland-Experte Reinhard Bingener (neues Buch: „Der stille Weg“, zusammen mit Markus Wehner) vertritt die These, dass Putin einen „Stressgürtel“ um Europa herum geschaffen habe. Foto: KI-Bild, IMAGO/SNA Das Ziel des Kreml-Chefs und anderer Autokraten: Chaos stiften, Instabilität schaffen, das Fundament der westlichen Demokratien ins Wanken bringen. Foto: IMAGO/ZUMA Press So setzte Putin auf das gezielte Einschleusen von Migranten. Das Ziel dahinter laut Bingener (auf dem Foto mit Wehner) sei unter anderem eine Ausbreitung von Islamismus und organisierter Kriminalität in Europa. Foto: IMAGO/Metodi Popow Darüber hinaus kontrollieren Putins Söldner zentrale Migrationsrouten in Afrika und mit seiner Kriegsteilnahme in Syrien verschärfte er die Asylkrise in Europa. Foto: IMAGO/ZUMA Wire Dies alles sei koordiniert und Bestandteil der hybriden Kriegsführung, zu der auch Drohnenflüge, Agenten, Cyberattacken und Sabotage-Aktionen gehören. Unruhe stiften, verunsichern, stressen – permanente Nadelstiche von Putin, so Insider Bingener. Foto: IMAGO/NurPhoto

Weitere Nachrichten für dich: