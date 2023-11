Putin: Herzanfall bei Russen-Präsident? Jetzt muss sogar der Kreml eingreifen

Noch immer tobt der Ukraine-Krieg durch Russen-Präsident Wladimir Putin. Doch wie lange kann er den Krieg unter seiner Führung aufrechterhalten?

Denn um Putin brodelt die Gerüchte-Küche. Der Kreml-Herrscher soll am Herzen schwer krank sein. Muss er bald den Chef-Sessel räumen?

Putin: Gerüchte um Herzanfall

Seit langer Zeit häufen sich die Gerüchte um die Gesundheit von Wladimir Putin. Schon länger soll der russische Präsident unter Herzproblemen leiden. Mittlerweile ranken sich die Mythen so sehr, dass sich sogar der Kreml zu Wort melden muss. Dieser hat Internetberichte über einen angeblichen Herzanfall von Präsident Wladimir Putin offiziell dementiert. „Bei ihm ist alles in Ordnung. Das ist wie üblich eine Ente“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag (24. Oktober) der Agentur Interfax zufolge.

Zuvor hatte ein viel gelesener russischer Telegram-Blog behauptet, Putin habe am vergangenen Wochenende einen Herzanfall erlitten und sei von Ärzten reanimiert worden. Die Glaubwürdigkeit des Berichts ist niedrig, trotzdem sah sich der Kreml zu einer Erklärung genötigt. Peskow sprach von falschen westlichen Medienberichten.

Doppelgänger im Kreml?

Über die Gesundheit des 71-jährigen russischen Langzeitpräsidenten wird immer wieder spekuliert, es gibt aber keine bestätigten Informationen über Krankheiten. Peskow dementierte auch die Behauptung, Putin habe Doppelgänger, die bei Auftritten für ihn agierten. „Ich kann sagen, dass es keine Doppelgänger gibt“, sagte er.

Wie gesund Putin ist, ist in Russland allerdings ein Thema vor der anstehenden Präsidentenwahl 2024. Deren Datum steht noch nicht fest. Auch hat Putin seine Kandidatur noch nicht angekündigt. Doch es wird allgemein damit gerechnet, dass er sich wiederwählen lassen wird. Der Termin für die Wahlen sei noch nicht festgelegt, sagte Peskow. „Aber sie rücken näher und werden auf jeden Fall stattfinden.“ (mit dpa.)