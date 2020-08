Putin-Gegner Nawalny vergiftet? Ausgerechnet HIERHIN soll er verlegt werden

Dass Putin-Gegner in Russland einen schweren Stand haben ist nicht neu. Alexej Nawalny gehört zu den stärksten Kritikern von Russlands Präsident Wladimir Putin. Nawalny wurde bereits mehrere Male festgenommen und zu Haftstrafen verurteilt.

+++ Belarus: Russland-Expertin hat wegen Putin ein „mulmiges Gefühl“ – „Das sind Signale, die ...“ +++

Während eines Flugs in Russland verlor der 44-Jährige sein Bewusstsein und musste noch im Flugzeug behandelt werden. Abschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht und in ein künstliches Koma versetzt. Nun wird daran gearbeitet, dass er ausgerechnet in diese Klinik verlegt wird.

Putin-Gegner Nawalny vergiftet?

Der Putin-Gegner befand sich auf dem Rückweg von der Stadt Tomsk nach Moskau als er während des Flugs sein Bewusstsein verlor. Aufgrund seines kritischen Zustands musste die Maschine in Omsk eine Notlandung machen.

------------

Das ist der Putin-Gegner Alexej Nawalny:

Alexej Nawalny wurde am 4. Juni 1976 geboren

Er hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften

Im Jahr 2009 erlangte er durch seinen Blog große Bekanntheit

Er bezeichnet sich selbst als „nationalistischen Demokraten“

Der Putin-Gegner wollte 2018 als Präsidentschaftskandidat bei der Wahl antreten, wurde aber nicht zugelassen

---------------

Seine Sprecherin Kira Jarmysch sagte, dass sie ihn vor dem Flug noch gesehen habe und er auf sie „völlig gesund“ gewirkt habe. Am Flughafen habe er nur einen Schwarztee getrunken. Im Flugzeug habe er dann nach dem Abflug recht schnell das Bewusstsein verloren, so Jarmysch. Sie sei überzeugt davon, dass er „absichtlich vergiftet wurde“.

Wird Alexej Nawalny wird er ausgeflogen?

Der stellvertretende Direktor der Klinik in Omsk sagte, dass die behandelnden Ärtze alles machen würden, um das Leben des Regierungskritikers zu retten. Der Zustand von Nawalny sei aktuell „stabil“. Eine Vergiftung wurde bis jetzt noch nicht bestätigt.

---------------

Weitere Politik-News:

Grundeinkommen: Jetzt schnell noch HIER bewerben, um 1200 Euro monatlich geschenkt zu kriegen

Greta Thunberg bei Angela Merkel – böser Streit hinter den Kulissen von „Fridays for Future“

Bundestag: Dreister Politiker hält mit Polizeieinsatz ICE auf – jetzt kommt pikantes Detail heraus

---------------

Wie „Bild“ berichtet, arbeiten Nawalnys Mitarbeiter aktuell daran ihn ausfliegen zu lassen.

Putin-Gegner soll in ein EU-Land verlegt werden

Neben seinen Mitarbeiter seien auch Aktivisten an den Planungen beteiligt. Wie die „Bild“ berichtet, möchten sie erreichen, dass der Putin-Gegner in ein deutsches Krankenhaus verlegt wird.

Putin-Gegner Alexej Navalny (Bild) wurde bereits mehrfach verhaftet und musste auch schon in Haft. Foto: imago images / ITAR-TASS

Nawalny soll in die Charité in Berlin gebracht werden. Sollte Nawalny in der transportfähig sein, könnte schon am Freitag früh der Flug nach Berlin gehen.

Dort wurde bereits der Regierungskritiker Pjotr Wersilow nach einer Vergiftung im Jahr 2018 behandelt. Auch Hannover und Straßburg wurden in russischen Medien als mögliche Alternativen genannt. (gb)