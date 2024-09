Putin-Regime will, dass Russinnen und Russen mehr Sex haben – auch am Arbeitsplatz

Geschlechtsverkehr für Mütterchen Russland? Die demografische Lage in Russland spitzt sich zu, sodass das Regime von Wladimir Putin jetzt aktiv zur Fortpflanzung animiert. Sogar während der Arbeitszeit!

+++ Lesenswert: Putin-Propagandist fordert Angriff auf Bundeswehr – „Härteste Vergeltung!“ +++

Dahinter steckt ein ernstes Problem. Russland schrumpft!

Russlands Zukunft in Gefahr – auch weil junge Männer an der Front fallen

Die Geburtenrate liegt aktuell bei 1,5 Kindern pro Frau. Diese Quote ist zwar noch etwas höher als die schwache Geburtenrate 2023 in Deutschland (1,35 Kinder), jedoch kommt erschwerend in Russland hinzu, dass viele junge Männer an der Front in der Ukraine fallen.

Hierzu gibt es keine gesicherten Statistiken. Die Ukraine und westliche Staaten gehen jedoch davon aus, dass schon weit über 100.000 russische Soldaten für Putins Kriegsziele geopfert wurden. Der Fortbestand des russischen Volkes steht auf dem Spiel, denn um die Bevölkerungszahl von aktuell 144 Millionen Russen zu halten, bräuchte es statistisch eine Geburtenrate von 2,1 Kindern pro Frau.

Putin-Regime will Trend stoppen – mehr Geschlechtsverkehr wird gefordert!

Wladimir Putin betonte jüngst laut der britischen Zeitung „Metro“: „Das Schicksal unseres Landes hängt davon ab, wie viele es von uns geben wird.“

Nun ergreift das Putin-Regime einige skurrile Maßnahmen. Der Gesundheitsminister der Region Primorje, Dr. Jewgeni Schestopalow, ganz im Osten des riesigen Landes, hat Frauen und Männer nun dazu aufgefordert, Geschlechtsverkehr am Arbeitsplatz zu haben. Er ermunterte sie dazu, „in den Pausen sexuell aktiv zu sein“. Es sei eine „lahme Ausrede“, wenn man behaupte, man habe zu viel zu tun. Ein bisschen was gehe sozusagen immer.

Mehr für dich:

Weiter gibt es nun in Moskau kostenlose Fruchtbarkeitschecks für Frauen zwischen 18 und 40 Jahre. In der Region Tscheljabinsk erhalten junge Studentinnen, die ihr erstes Kind bekommen, umgerechnet eine Baby-Prämie von 10.000 Euro. Ob Putin und seine Getreuen mit diesen Ideen und Maßnahmen den bedrohlichen Trend umkehren können?