Ansage an Putin: Sogar nahe der Front geigen Ukrainer ihm die Meinung

In Kriegen wirkt die Zivilgesellschaft oftmals nur wie ein Randaspekt, dennoch ist sie es, die am meisten leidet. So ist es auch im Osten der Ukraine, seit dort der russische Angriffskrieg bedrohlich näher rückt. Zuletzt hatte Putin ein Friedensabkommen in Aussicht gestellt. Als Preis dafür will er die gesamte Region Donezk, das industriereiche Herz des Donbass.

Das interessiert Dich vielleicht auch: ++Bringt ausgerechnet DAS Putin zur Strecke? Krankheit greift in russischer Armee um sich++

In der Region gehören russische Angriffe zum Alltag, dennoch leben weiter ukrainische Menschen dort. Sie haben eine klare Meinung über Putin und seinen Vorschlag zur Gebietsabtretung.

Putin will den Donbass – doch die Ukrainer geben nicht klein bei

Die Städte Kramatorsk und Slowjansk sind weiterhin in ukrainischer Hand, doch die Frontlinie zwischen Donbass und der russischen Armee verläuft nur wenige Kilometer entfernt. Am Horizont sei sie bereits zu erkennen, berichtet der SPIEGEL, der Zivilisten der Region getroffen hat.

Schon gewusst? ++Trumps Millionen-Vision: DIESES neue Prestigeprojekt sorgt für Wut und Spott++

Eine sehr junge Frau nutzt die Kamera, um Russland eine wütende Botschaft zu schicken: „Ihr werdet hier nicht freundlich empfangen. Die Region Donezk wartet nicht auf Russland. Die Region Donezk gehört zur Ukraine. Unsere Truppen kämpfen bis zum Ende, damit Donezk und alle besetzten Gebiete ukrainisch bleiben. Russland wird hier nicht gebraucht. Niemand hier wartet auf euch.“ An Putin gewendet, spuckt sie aus: „Fick dich.“

Ein älterer Mann berichtet, dass sein jüngster Sohn nahe Chasiv Jar vermisst wird und das bereits seit über einem Jahr. Auch sein älterer Sohn sei eingezogen worden. Er sagt: „Ich habe diesem Krieg zwei Söhne gegeben. Wofür? Um alles aufzugeben?“

Die Angst der Menschen in Donezk

Ein weiterer Mann will ebenfalls nichts von Putins Vorschlag wissen. Er bittet um Verständnis mit seinem Volk: „Versetzen Sie sich doch in unsere Situation. Würden Sie im Gegenzug ihre Stadt abgeben? Würde Deutschland Frankreich eine Stadt abgeben? Einfach so?“

Eine junge Frau, deren Sohn im Hintergrund spielt, sagt: „Wenn die Frontlinie näher kommt, werden wir weggehen. Ich habe ein Kind. Es gibt ständigen Beschuss. Wir alle wissen, dass wir Donezk und Luhansk nicht auf militärische Weise befreien werden.“

Mehr spannende Artikel:

„Also wird es entweder einen diplomatischen Weg oder einfach einen Deal geben. Sonst werden noch mehr Soldaten und Zivilisten getötet. Auch Frauen und Kinder. Es ist alles sehr traurig.“