Frieden mit Putin? DIESE Aussage vom NATO-Chef wird Selenskyj nicht gefallen

Am Freitag (15. August) kommt es zum lang ersehnten Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Der US-Präsident wird sämtliche diplomatische Mittel ausloten, um den Kreml-Chef von einem schnellen Frieden in der Ukraine zu überzeugen. NATO-Generalsekretär Rutte ist sich sicher, dass zugunsten eines Friedens auch über mögliche Zugeständnisse gesprochen werden muss. Ein Szenario, dass Selenskyj nicht gefallen dürfte. Worum es geht, verraten wir dir in dieser Fotostrecke.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Asyl: Erfolg für Schwarz/Rot – Hauptroute für Flüchtlinge nahezu dicht +++

Rutte spricht über mögliche Bedingungen für einen Frieden mit Putin

Mit Spannung blickt die Welt auf das anstehende Treffen zwischen Trump und Putin. Der ukrainische Präsident Selenskyj wird höchstwahrscheinlich nicht mit von der Partie sein. Unterdessen spricht NATO-Generalsekretär Rutte von möglichen Friedensbedingungen – diese dürften Kiew nicht gefallen. Foto: IMAGO/Stanislav Krasilnikov; dts Nachrichtenagentur; APAimages In einem Interview mit dem US-Sender ABC News sagte Rutte, dass es sich bei künftigen Verhandlungen über eine Friedenslösung wahrscheinlich nicht vermeiden lässt, auch über die Zukunft der von Russland kontrollierten ukrainischen Gebiete zu sprechen. „Wir müssen im Moment zur Kenntnis nehmen, dass Russland einen Teil des ukrainischen Territoriums kontrolliert“, so Rutte. Foto: IMAGO/UPI Photo Rutte sagte, bei territorialen Fragen müsse man zwischen einer tatsächlichen („de facto“) und einer rechtlichen („de jure“) Anerkennung unterscheiden. Man könne sich zum Beispiel darauf einigen, dass Russland bestimmte Gebiete zwar faktisch kontrolliert, diese Kontrolle aber nicht offiziell anerkannt wird. Als Beispiel nannte er, dass der Westen jahrzehntelang die sowjetische Besetzung der baltischen Staaten nicht rechtlich anerkannt hat. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire An diesem Freitag plant US-Präsident Donald Trump, den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska zu treffen, um über eine mögliche Friedenslösung für den seit fast dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu sprechen. Rutte lobte Trumps Einsatz und bezeichnete das Treffen als Prüfung dafür, wie ernst es Putin mit einem Kriegsende ist. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde bisher nicht nach Alaska eingeladen. Er und einige westliche Partner befürchten, dass dort ohne ihre Beteiligung über die Ukraine entschieden wird. Selenskyj machte zuletzt klar, dass er einem von Trump vorgeschlagenen Gebietstausch nicht zustimmen wird. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire In den letzten Monaten hat Russland im Osten der Ukraine zunehmend Gebiete erobert. Laut dem aktuellen Geheimdienstbericht des britischen Verteidigungsministeriums haben die russischen Bodentruppen im Juli vermutlich rund 500 bis 550 Quadratkilometer ukrainischen Boden erobert. Foto: IMAGO/SNA

Weitere Nachrichten: