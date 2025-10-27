  1. DerWesten.de
  3. Prämien für Russlands junge Frauen! Putins Supermacht -Träume stehen auf der Kippe

Prämien für Russlands junge Frauen! Putins Supermacht -Träume stehen auf der Kippe

Putin will, dass Russland wieder zu einer Supermacht wird – doch ausgerechnet die jungen Russinnen könnten seinen Plan durchkreuzen.

Russland braucht mehr Kinder
Ukraine, Pakistan, Iran: Überall Kriege und Konflikte - kein Frieden in Sicht

Putin will Russlands Wiederaufstieg zu einer Supermacht vorantreiben, wie es einst die Sowjetunion war. Doch dabei steht ihm ein großes Problem im Weg: die extrem niedrige Geburtenrate im Land. Nun erhöht der russische Staat den Druck auf die Frauen.

Putin will mehr Kinder in Russland – Frauen sollen „Mutterschaft“ annehmen

Russland braucht mehr Kinder
Russland braucht Kinder – und Kreml-Machthaber Putin erhöht den Druck auf junge Frauen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Neues staatliches Register
So führt der Staat zum 1. März ein Register für schwangere Frauen ein. Hierbei werden Daten über werdende Mütter, Schwangerschaftsverläufe und die Neugeborenen gesammelt. Foto: IMAGO/Design Pics
Putin: "Freude der Mutterschaft"
Zudem schränkt der Staat die Möglichkeiten der Abtreibung immer weiter ein. Kreml-Boss Putin: „Durch gemeinsame Anstrengungen müssen wir jedoch sicherstellen, dass junge Menschen aufrichtig danach streben, die Freude der Mutterschaft zu finden.“ Foto: imago/ITAR-TASS
Prämien für Studentinnen und Schülerinnen
Wie die Kreml-kritische „Novaya Gazeta“ berichtet, gibt es in Putins Land sogar Prämien-Pläne für Studentinnen und teilweise Schülerinnen, wenn sie schwanger werden und ihr Kind gebären. Foto: IMAGO/Shotshop
100.000 Rubel als Belohnung
Der russische Staat plane, ihnen nach der Geburt eines Kindes bis zu 100.000 Rubel zu zahlen, was rund 1.065 Euro entspricht. Foto: IMAGO/Zoonar
Historisch niedrige Geburtenrate
Der Hintergrund ist ernst: Die Geburtenrate in Russland lag im vergangenen Jahr bei nur 1,22 Kindern pro Frau – der niedrigste Wert seit 1999. Foto: IMAGO/SNA
Fallende Bevölkerungszahlen
Aktuell hat Russland eine Bevölkerung von rund 143 Millionen, doch Prognosen sehen eine stark fallende Einwohnerzahl in den kommenden Jahrzehnten voraus. Das passt nicht zu den Supermacht-Zielen des Putin-Regimes. Foto: IMAGO/ZUMA Wire
Viele tote Soldaten als zusätzliches Problem
Dass in der Ukraine seit 2022 Zehntausende oder vermutlich sogar Hunderttausende junge Russen fallen, spitzt die Situation perspektivisch weiter zu. Foto: IMAGO/SNA

