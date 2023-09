Putin: Rätsel um geheimen Privatjet – ist sein Bluthund mitten in Deutschland?

In sozialen Medien geht das große Rätselraten los. Die Flugroute eines Privatjets liefert dafür den Aufhänger. Die Maschine flog von Moskau auf direktem Weg an den Flughafen Hannover. Manche mutmaßen, dass sich Putins Bluthund – der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow – an Bord befunden haben könnte.

Hier erfährst du mehr über das mysteriöse Flugzeug aus Russland. Ist Putins-Bluthund jetzt mitten in Deutschland?

Putin: Mysteriöses Flugzeug sorgt für Aufsehen

Bei der Maschine handelt es sich nach Daten des Portals „Flightradar24“ um einen Learjet 60 mit der Flugnummer IFA 1293. Er flog am Mittwoch (20 September) um 8 Uhr morgens zunächst von Nürnberg nach Moskau und startete dann um 13.15 Uhr zurück in Richtung Hannover. Dort landete es den Angaben nach um 14.51 Uhr. Offenbar hatte die Maschine ihren Transponder für eine gewisse Strecke über Russland ausgeschaltet. Anschließend flog sie über Lettland und die Ostsee in Richtung Deutschland.

Nach Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ) handelt es sich bei dem Flieger um eine Ambulanzmaschine. An Bord befanden demnach zwei Menschen mit deutschem Pass. Sie sollen aus medizinischen Gründen aus Moskau abgeholt worden sein.

Mehr Details rückte die Bundespolizei aus Datenschutzgründen nicht raus. Die Spekulationen im Netz gehen aber weiter. „Ziemlich viele Anhänger der Putin-Mafia haben sich einen deutschen Pass zugelegt“, mutmaßt etwa ein Nutzer auf der Plattform X (ehemals Twitter). „Hoffentlich waren die Passagiere wirklich Deutsche und es geht ihnen bald besser.“