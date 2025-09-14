Krieg mit Putin: EU-Politikerin mit düsterer Prognose – „Niederschmetternd“

Viele internationale Versuche, Putin zu Verhandlungen zu bewegen, sind gescheitert. Innerhalb der EU wächst die Befürchtung, dass sich der Krieg noch lange hinziehen wird. Für viele Menschen in der Ukraine ist allein die Vorstellung weiterer Jahre voller Bombardierungen und Verluste kaum auszuhalten. Zuerst hat ntv berichtet.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erwartet nach einem Bericht von „El Pais“, dass der Krieg mindestens zwei weitere Jahre dauern könnte. Quellen aus Straßburg sprechen von einem festgefahrenen Konflikt. Russland und Putin würden immer aggressiver agieren. Der jüngste Drohnenangriff auf Polen gilt laut Beobachtern als alarmierendes Beispiel.

Ukrainische Bloggerin: „Niederschmettern, solche Dinge zu hören“

„Für mich als Ukrainerin, die mit ihrer ganzen Familie in Charkiw lebt, ist es niederschmetternd, solche Dinge zu hören“, schrieb die bekannte ukrainische Bloggerin „Kate aus Charkiw“ auf X. „Auch wenn sie wahrscheinlich Recht hat, dass ein Ende nicht in Sicht ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass Millionen von uns noch zwei weitere Jahre voller Verluste, Unsicherheit, Bombardierungen, verpasster Chancen, Todesfälle und Ablenkung ertragen müssen.“

Kallas stützt ihre Einschätzung auch auf Russlands Verhalten. Mehr als 3,5 Jahre nach Beginn des Angriffs zeigt Putin keinen Willen zu echtem Frieden. Sämtliche Initiativen der Ukraine, der USA oder Europas blockt Moskau ab. Stattdessen versucht Putin, Kiew durch Druck und Gewalt zu einem Diktatfrieden zu zwingen.

Auch China trägt laut ukrainischen Angaben zu Putins Kriegsmaschinerie bei. Peking liefert dem Kreml Waffen und Technologie, statt diplomatische Lösungen voranzubringen. Damit stellt sich China nicht als Friedensvermittler dar, sondern als Stütze der russischen Streitkräfte im verlustreichen Krieg gegen die Ukraine.

Seit Februar 2022 hat Putin nur geringe Geländegewinne erzielt. Jeder Quadratkilometer kostet tausende Menschenleben. Trotzdem schickt Moskau immer neue Kämpfer an die Front. Mit hohen Löhnen gelingt es Putin, ausreichend Freiwillige zu rekrutieren und so die hohen Verluste im Abnutzungskrieg zumindest teilweise auszugleichen.

