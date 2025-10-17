  1. DerWesten.de
Insider prophezeit über Putin: „Echter Krieg rollt auf Europa zu“ – vor 2029!

Es ist eine erschreckende Prophezeiung! Ein Insider ist überzeugt davon, dass es bald einen Krieg zwischen der EU und Russland gibt.

Putin geht
© IMAGO / Russischer Look, IMAGO / Bihlmayerfotografie

Die Bundeswehr soll wieder größer werden: So sieht der neue Wehrdienst aus

Wird es zum großen Krieg in Europa kommen? Ein Ukrainer, der in Deutschland sehr bekannt ist, ist davon überzeugt. Schlimmer noch: Er rechnet mit dem Albtraum-Szenario vor 2029! So begründet er seine Prognose im „Zeit“-Interview.

„Warum sollte Putin warten?“: Insider rechnet fest mit Krieg in Europa

Putin geht "all-in"
„Putin wird viel früher ‚all-in‘ gehen“, warnt ein Insider jetzt im Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“. Foto: IMAGO / Russischer Look, IMAGO / Bihlmayerfotografie
"Klare Vorzeichen"
Andrij Melnyk polarisierte als ukrainischer Botschafter in Berlin, mittlerweile ist er UN-Botschafter seines Landes. Er sieht „klare Vorzeichen eines echten Krieges, der auf Europa zurollt“. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Putin teste Europa
Auf die mutmaßlich russischen Drohnen über Europa „gibt es keine richtige Reaktion“, kritisiert er. Dabei teste Putin damit die Europäer. „Desinformationskampagnen oder Cyberattacken sehen wir schon seit mehr als 10 Jahren.“ Foto: IMAGO/Christian Ohde
"Warum sollte Putin warten?"
Melnyik weiter im „Zeit“-Gespräch: „Bis vor Kurzem dachten viele, Putin würde Deutschland und die Europäer erst 2029 angreifen. Aber warum sollte er warten, bis die Europäer 5 Prozent ihres Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung investiert haben und dann bereit wären, einen Angriff Russlands abzuwehren?“ Foto: IMAGO/Pacific Press Agency
Putin werde sich früher entscheiden
Daher seine Prognose: Putin werde früher alles auf Krieg setzen und „all in“ gehen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Derweil hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag (16. Oktober) einen Fahrplan für die Verteidigungsfähigkeit der EU vorgelegt. Foto: IMAGO/Light Studio Agency
Vier große Projekte bis 2030
Bis 2030 soll die EU verteidigungsfähig sein. Der Plan sieht vier Projekte vor: Die Eastern Flak Watch, den Europäischen Luftschutz, die Drohnenabwehr sowie ein Weltraumverteidigungs-Abwehrschild. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie
EU macht sich fit gegen Putin
Dabei soll es auch um eine effektivere Abwehr von hybriden Attacken aus Russland gehen. Foto: IMAGO/Anadolu Agency

