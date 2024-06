Putin buhlt um Erdogan: Für ihn macht er etwas, was er sonst nie tun würde

Die Türkei zwischen den Blöcken in einer neuen multipolaren Weltordnung: Auf der einen Seite ist das von Recep Tayyip Erdoğan regierte Land weiterhin EU-Beitrittskandidat und Mitglied der NATO. Andererseits bekundet es Interesse an einem Beitritt zu den BRICS-Staaten. Kreml-Herrscher Wladimir Putin will diese „Bestrebung auf jeden Fall unterstützen“, wie er sagt.

+++ Lesenswert: Putin-Regime: Kriegsgegner (19) wagte zu demonstrieren – so furchtbar wird er nun bestraft +++

Erdogan ist in der Zwickmühle – die BRICS-Entscheidung dürfte nicht nur für sein Land wegweisend sein. Putin schob jetzt für ein klares Signal an Ankara sogar sein Ego beiseite.

Erdogan will BRICS-Beitritt

Die BRICS-Staaten sehen sich als Gegenmodell zu den G7, den größten westlichen Industriestaaten. Die Türkei wäre auch gerne dabei in diesem Club der aufstrebenden Volkswirtschaften und Mächte.

Mehr zu den BRICS-Staaten:

Die Staatenvereinigung wurde 2006 gegründet.

Gründungsmitglieder sind Russland, Indien, Brasilien und China.

Im Jahr 2010 kam Südafrika hinzu. Die Anfangsbuchstaben der fünf Staaten bilden den Namen BRICS.

2024 gab es eine weitere Erweiterung um Ägypten, Äthiopien, den Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Die Staaten arbeiten in mehreren Bereichen zusammen, beispielsweise im Finanzsektor und der Technologie.

Insgesamt repräsentieren die BRICS-Staaten 3,6 Milliarden Menschen.

Mehr Themen für dich:

Putin ignoriert die diplomatische Etikette

Russlands Machthaber Putin, der aktuell auch den rotierenden BRICS-Vorsitz innehat, scheint die Ambitionen der Türkei zu unterstützen. Das verkündete er nun offiziell vor TV-Kameras bei einem Besuch des türkischen Außenministers Hakan Fidan in Moskau.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es ist erstaunlich, dass Putin – entgegen der diplomatischen Etikette – selbst den Außenminister im Kreml empfangen hat. Ansonsten verhandelt er direkt nur mit Staatsoberhäuptern und Regierungschefs.