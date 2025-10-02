Putin will von Russen-Coup ablenken – und es gelingt ihm sogar

Russlands Drohnenmanöver erzwingen eine neue Diskussion über die Verteidigungsstrategien der Nato. Während Putin auf Verunsicherung und Provokation setzt, hält ein Oberst militärischen Druck für notwendig. Mit gezielten Störmanövern testet Russland Europa und lenkt von eigenen Rückschlägen an der Ukraine-Front ab.

Putin nutzt Drohnen für Störmanöver

Russlands Drohnenmanöver sorgen für Verunsicherung in Europa und stellen die Nato vor neue Herausforderungen. Markus Reisner, Experte des Österreichischen Bundesheeres, erklärt gegenüber „Focus“, dass Störaktionen mit Drohnen keine neue Strategie des Kremls sind. Sie haben jedoch seit Beginn des Ukraine-Kriegs deutlich zugenommen.

Reisner sagt: „Russland testet die Reaktionsfähigkeit der Nato, bindet westliche Fliegerabwehr und verbreitet gezielt Unsicherheit“. Der Fokus der europäischen Öffentlichkeit liege nun fast ausschließlich auf den Drohnenangriffen. Dies lenke vom stockenden russischen Fortschritt an der Ukraine-Front ab.

Reisner weist darauf hin, dass die russische Sommeroffensive nahezu gescheitert ist. „Die Ukraine schlägt mit Drohnen zurück, und mit Beginn des Winters wird die Offensive wohl komplett stillstehen.“ Dennoch bleibt Russland durch Desinformationskampagnen und Luftmanöver gefährlich. Störmanöver wie diese dienen auch dazu, die Einheit der Nato auf die Probe zu stellen.

Sanktionen zeigten bisher wenig Wirkung

CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter forderte kürzlich, den Nato-Spannungsfall auszurufen. Dies würde Maßnahmen wie die Reaktivierung der Wehrpflicht auslösen. Markus Reisner unterstützt den Vorschlag gegenüber „Focus“. „Es ist wichtig, Europa und der Nato zu zeigen, dass wir nicht zusehen, während Putin provoziert.“ Diplomatischer Druck und Sanktionen hätten bisher wenig bewirkt. Wirtschaftlich stecke Russland zwar in Schwierigkeiten, doch die Kriegsmaschinerie funktioniere weiterhin.

Die Diskussion um ein deutsches Drohnenabwehrzentrum hält Reisner für notwendig. Trotz enormer Abrüstung nach dem Kalten Krieg seien Staaten wie Deutschland gezwungen, ihre Verteidigungsfähigkeiten zu stärken. Ein Abwehrzentrum könnte einen wichtigen Beitrag leisten, um künftigen Störmanövern Putins entgegenzuwirken. Gleichzeitig betont er, dass Drohnenabschüsse nur im äußersten Notfall erfolgen sollten, um zivile Gebiete nicht zu gefährden. Die Nato müsse Geschlossenheit zeigen und Putin klar signalisieren, dass seine Angriffe nicht toleriert werden.