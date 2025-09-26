  1. DerWesten.de
Drohnen-Spuk über Europa: Warum tut Kreml-Boss Putin das? Insider haben Vermutungen

Was treibt den Kreml-Herrscher Putin an? Mutmaßlich steckt Russland hinter dem Drohnen-Vorfällen in Europa. Das sagen Experten.

Provokationen am laufenden Band
Ukraine, Pakistan, Iran: Überall Kriege und Konflikte - kein Frieden in Sicht

Drohnen über Polen, Dänemark, Schweden. Kampfflugzeuge verletzten den Luftraum, wie zuletzt über Estland. Was treibt Putin da? Warum provoziert der Kreml in dieser Art plötzlich am laufenden Band die NATO.

Russen-Provokationen in der Luft: Warum tut Putin das?

Provokationen am laufenden Band
Mutmaßliche russische Drohnen sorgen für Chaos, Kampfflugzeuge verletzten den Luftraum. Was treibt Putin an? Warum provoziert der Kreml in dieser Art plötzlich am laufenden Band die NATO? Foto: IMAGO/Christian Ohde
"Hybrider Krieg"
Politologe Stefan Meister sagt gegenüber „tagesschau24“ dazu: „Es ist offensichtlich, dass Russland in einem hybriden Krieg mit der NATO und der Europäischen Union ist, und dass es im Prinzip seine Angriffe erhöht, ausbaut und uns zunehmend weiter testet.“ Foto: IMAGO/Sven Simon
Test für die NATO
Meister glaubt, dass es Putin einerseits darum gehe, die Bevölkerung und die europäischen Regierungen zu verunsichern. Aber auch darum, auszutesten, ob die NATO in der Lage ist zu reagieren – mitsamt Trump. Foto: IMAGO/ITAR-TASS
Wie reagiert Trump?
„Es geht auch darum, wie die USA reagieren, wie viel Unterstützung sie letztlich den Europäern geben, um dann auch weiter vorzugehen, weiter auszutesten.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Spionage spielt kleine Rolle
Der Insider vermutet noch einen weiteren Hintergrund der Drohnen-Aktionen: „Ich denke, in Teilen wird sicher auch spioniert.“ Allerdings weniger bei Drohnenflügen an zivilen Flughäfen, schränkt Meister ein. Foto: IMAGO/YAY Images
Europäische Staaten werden Schwächen beseitigen
Politikwissenschaftler Joachim Krause vermutet gegenüber „web.de“, dass Putin mit den Aktionen sogar unbeabsichtigt Russlands Optionen schwächt: „Mit diesen Tests weist Russland die betroffenen Staaten auf ihre Schwächen hin und das führt dazu, dass diese Schwächen beseitigt werden und künftige Angriffsoptionen Russlands dadurch weniger werden.“ Foto: IMAGO/Björn Trotzki
EU-Staaten sollen weniger an Ukraine denken
Ähnlich wie Meister glaubt Krause auch, dass es Putin um Verunsicherung geht. „Durch diese Vorfälle sollen die europäischen Staaten dazu angehalten werden, weniger für die Verteidigung der Ukraine aufzuwenden und stärker an sich selbst denken. Damit soll die Ukraine geschwächt werden“ Foto: IMAGO/Sven Simon
"Vielleicht nächstes Mal 20 Kampfjets"
Sicherheitsexperte Christian Mölling sieht düster auf die kommende Zeiten. Im „Stern“-Podcast „Die Lage – International“ sagt er: „Vielleicht schickt Moskau das nächste Mal nicht nur drei, wie neulich über Estland, sondern 20 Kampfjets auf einmal. Wir müssen damit rechnen, dass die Synchronität der Ereignisse im Nato-Luftraum – ob mit Drohnen oder Flugzeugen – steigen wird.“ Foto: IMAGO/Russian Look
Russland selbst unter Druck
Gleichzeitig aber ist Russland selbst nicht in der Lage, Drohnen effektiv abzuwehren. Fast ein Drittel der russischen Raffineriekapazität  ist in Folge von ukrainischen Drohnenangriffen ausgefallen. Foto: IMAGO/SNA

