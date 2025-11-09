  1. DerWesten.de
  2. Politik

  3. Ukraine unter Drohnenangriff: Will Putin eine nukleare Krise?

Veröffentlicht inPolitik

Ukraine unter Drohnenangriff: Will Putin eine nukleare Krise?

von Yury Malakhov

Putin hat die Ukraine mit Hunderten Drohnen angegriffen. Er hatte genau das im Visier, was er schon einmal zerstört hatte.

Drohnenangriff auf die Ukraine: DAS ist Putins Ziel.
© IMAGO / NurPhoto; IMAGO / ITAR-TASS

Diese Folgen hätte ein Gebietstausch zwischen Russland und der Ukraine

Der Drohnenkrieg zwischen der Ukraine und Russland nimmt kein Ende: Neulich ließ Kremlchef Wladimir Putin wieder mehrere hundert Marschflugkörper in die Luft steigen. Die Ukraine schlägt Alarm und warnt vor nuklearen Folgen für ganz Europa. Mehr dazu in der Galerie.

Auch interessant: ++Putin erwägt Atomwaffentests: Antwort auf Trumps Pläne++

Das wollte Putin mit Drohnenangriff erreichen:

Stromausfälle in ukrainischen Großstädten
Nach massivem russischem Raketen- und Drohnenangriff fiel am Samstagabend in Kyjiw und Charkiw großflächig der Strom aus. Zwei Wärmekraftwerke des staatlichen Energieversorgers Centrenergo, die beide Regionen beliefern, stellten ihren Betrieb vollständig ein. Foto: IMAGO / NurPhoto; IMAGO / ITAR-TASS
Mehrere Regionen unter Beschuss
Laut Energieministerin Switlana Hryntschuk trafen die Angriffe Charkiw, Poltawa und Donezk besonders schwer; wiederholte Angriffe beeinträchtigten auch Sumy und Tschernihiw. Foto: IMAGO/Andreas Stroh
Putin will ukrainische Energieversorgung lahmlegen
Das Unternehmen schrieb auf Facebook: „Eine noch nie dagewesene Anzahl von Raketen und zahllose Drohnen, die mit mehreren Einheiten pro Minute auf dieselben TPPs (Wärmekraftwerke) zielten, die wir nach dem vernichtenden Angriff von 2024 wiederhergestellt haben.“ Foto: IMAGO/ABACAPRESS
Nukleare Sicherheit in Gefahr
Außenminister Andrij Sybiha erklärte, dass russische Angriffe gezielt Umspannwerke der Kernkraftwerke Chmelnyzkyi und Rivne getroffen hätten. „Russland gefährdet vorsätzlich die nukleare Sicherheit in Europa“, sagte er und forderte eine dringende Sitzung des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisation. Foto: IMAGO/NurPhoto
Selenskyj fordert Sanktionen
Russland feuerte über 450 Drohnen und 45 Raketen auf die Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte den Westen auf, den Druck auf Russland zu verstärken: „Für jeden Energieschlag Moskaus […] sollte es ausnahmslos Sanktionen gegen den gesamten russischen Energiesektor geben.“ Foto: IMAGO/ABACAPRESS
Mehr Druck auf Atomindustrie Russlands
“Bisher wird die russische Atomindustrie nicht sanktioniert, der militärisch-industrielle Komplex Russlands erhält westliche Mikroelektronik, und auch auf den Öl- und Gashandel sollte mehr Druck ausgeübt werden“, kritisierte unter anderem Selenskyj. Foto: imago images/ITAR-TASS
Die Ukraine schlägt zurück
Die ukrainische Luftwaffe griff Energieanlagen in Woronesch und Belgorod an. Laut dem Telegram-Kanal Astra wurde das Wärmekraftwerk TPP-1 in Woronesch getroffen, wodurch zahlreiche Haushalte stromlos waren. Gouverneur Alexander Gusev erklärte später, dass die Versorgung mittlerweile wieder normal läuft. Foto: IMAGO/ITAR-TASS
Stromausfälle in Russland
In Belgorod traf ein Angriff das KKW „Luch“, wodurch Zehntausende ohne Strom blieben. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow sagte am Sonntagmorgen: „Infolge des Raketenbeschusses von gestern Abend ist das Strom- und Wärmeversorgungssystem der Stadt Belgorod schwer beschädigt.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press

Auch lesenswert:

„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >>

An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung