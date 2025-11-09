Ukraine unter Drohnenangriff: Will Putin eine nukleare Krise?

Der Drohnenkrieg zwischen der Ukraine und Russland nimmt kein Ende: Neulich ließ Kremlchef Wladimir Putin wieder mehrere hundert Marschflugkörper in die Luft steigen. Die Ukraine schlägt Alarm und warnt vor nuklearen Folgen für ganz Europa. Mehr dazu in der Galerie.
Auch interessant: ++ Putin erwägt Atomwaffentests: Antwort auf Trumps Pläne++ Das wollte Putin mit Drohnenangriff erreichen: Nach massivem russischem Raketen- und Drohnenangriff fiel am Samstagabend in Kyjiw und Charkiw großflächig der Strom aus. Zwei Wärmekraftwerke des staatlichen Energieversorgers Centrenergo, die beide Regionen beliefern, stellten ihren Betrieb vollständig ein. Foto: IMAGO / NurPhoto; IMAGO / ITAR-TASS Laut Energieministerin Switlana Hryntschuk trafen die Angriffe Charkiw, Poltawa und Donezk besonders schwer; wiederholte Angriffe beeinträchtigten auch Sumy und Tschernihiw. Foto: IMAGO/Andreas Stroh Das Unternehmen schrieb auf Facebook: „Eine noch nie dagewesene Anzahl von Raketen und zahllose Drohnen, die mit mehreren Einheiten pro Minute auf dieselben TPPs (Wärmekraftwerke) zielten, die wir nach dem vernichtenden Angriff von 2024 wiederhergestellt haben.“ Foto: IMAGO/ABACAPRESS Außenminister Andrij Sybiha erklärte, dass russische Angriffe gezielt Umspannwerke der Kernkraftwerke Chmelnyzkyi und Rivne getroffen hätten. „Russland gefährdet vorsätzlich die nukleare Sicherheit in Europa“, sagte er und forderte eine dringende Sitzung des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisation. Foto: IMAGO/NurPhoto Russland feuerte über 450 Drohnen und 45 Raketen auf die Ukraine. Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte den Westen auf, den Druck auf Russland zu verstärken: „Für jeden Energieschlag Moskaus […] sollte es ausnahmslos Sanktionen gegen den gesamten russischen Energiesektor geben.“ Foto: IMAGO/ABACAPRESS “Bisher wird die russische Atomindustrie nicht sanktioniert, der militärisch-industrielle Komplex Russlands erhält westliche Mikroelektronik, und auch auf den Öl- und Gashandel sollte mehr Druck ausgeübt werden“, kritisierte unter anderem Selenskyj. Foto: imago images/ITAR-TASS Die ukrainische Luftwaffe griff Energieanlagen in Woronesch und Belgorod an. Laut dem Telegram-Kanal Astra wurde das Wärmekraftwerk TPP-1 in Woronesch getroffen, wodurch zahlreiche Haushalte stromlos waren. Gouverneur Alexander Gusev erklärte später, dass die Versorgung mittlerweile wieder normal läuft. Foto: IMAGO/ITAR-TASS In Belgorod traf ein Angriff das KKW „Luch“, wodurch Zehntausende ohne Strom blieben. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow sagte am Sonntagmorgen: „Infolge des Raketenbeschusses von gestern Abend ist das Strom- und Wärmeversorgungssystem der Stadt Belgorod schwer beschädigt.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press
Auch lesenswert:
„Reden wir drüber“ Unser Videoformat zu aktuellen und kontroversen politischen Themen. Hier entlang >> Display content from TikTok