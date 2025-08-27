Die Wasserkrise in den von Russland kontrollierten Gebieten der Ostukraine spitzt sich dramatisch zu. Bewohner von Donezk stehen stundenlang nach Wasser an, während russische Behörden die Ukraine für die Misere verantwortlich machen. Ein offener Brief an Kreml-Tyrann Wladimir Putin fordert dringendes Eingreifen.
Auch interessant: Trump sagte Putin: „Ich werde Moskau in Grund und Boden bombardieren“ ++ Putin und die Wasserkrise in Donezk In den von Putins Soldaten kontrollierten Gebieten der Ostukraine wird die Wasserknappheit immer dramatischer. In Donezk stehen Bewohner stundenlang in langen Schlangen, um Wasser in Kanistern und Plastikflaschen von Tankwagen zu holen. Foto: IMAGO/SNA Die 78-jährige Rentnerin Ljudmila fragt verzweifelt: „Wie soll ich hierherkommen, Wasser holen und es nach Hause tragen? Ich muss doch auf die Toilette und mich waschen.“ Ihre Nachbarin Irina berichtet, dass seit zwölf Tagen kein Tropfen Wasser aus den Leitungen kommt. Viele müssen Flaschenwasser kaufen oder Quellen suchen, manche lassen Wasser für hohe Preise mit dem Auto bringen, wie „Reuters“ berichtet. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Die Lage ist so angespannt, dass eine Gruppe von Anwohnern einen offenen Brief an Wladimir Putin schrieb. Laut „Reuters“ baten sie den russischen Präsidenten, persönlich einzugreifen, um die Notlage zu beenden. Foto: IMAGO/Russian Look Sie bezeichnen die Zustände als „humanitäre und ökologische Katastrophe“ und üben indirekt Kritik an Denis Puschilin, dem von Moskau eingesetzten Stellvertreter. Ukrainische Kommentatoren sprechen von einer „Blamage“ für die russische Besatzung. Foto: IMAGO/SNA Denis Puschilin bestätigte die schwierige Wasserlage und erklärte, dass in Donezk Leitungswasser nur für wenige Stunden alle drei Tage verfügbar ist. Er machte die Ukraine für eine vermeintliche „Wasserblockade“ verantwortlich, was Kiew jedoch zurückwies. Foto: IMAGO/SNA Ukraine-Vertreter betonen, dass die Kriegsschäden am Sewerodonez-Donbass-Kanal und seine Nähe zur Front die Hauptursachen für die Krise seien. Foto: IMAGO/SNA Puschilin sieht die einzige Lösung darin, dass Russland den vollständigen Donbass erobert und den Kanal unter Kontrolle bringt. „Die wichtigste und einzige Lösung ist wohl, Slowjansk und das Umland zu befreien, damit der Kanal wieder arbeiten kann“, erklärte er. Foto: IMAGO/SNA Währenddessen eskaliert die militärische Lage weiter. Putin griff mit Drohnen erneut die Ukraine an, wobei viele Drohnen abgefangen wurden. Gleichzeitig wurde Russland selbst zum Ziel ukrainischer Angriffe, was zu Schließungen mehrerer Flughäfen führte. Sogar eine Explosion an einer Ölpipeline nahe Moskau sorgte für Aufsehen. Foto: IMAGO/SNA
