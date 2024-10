Eine Stadt in Großbritannien meldet einen Feuer-Vorfall in einem Paketzentrum. Im Verdacht stehen Wladimir Putin und seine Kreml-Leute. Sie sollen einen gefährlichen Brandsatz geschickt haben. Zuvor wurde ein ähnlicher Fall in Leipzig gemeldet.

Putin verschickt DHL-Brandsatz

Brandanschlag durch Wladimir Putin? Ende Juli soll laut „Guardian“ ein verdächtiges Paket in die britische Stadt Birmingham per DHL-Flieger gelangt sein. Dort geriet es später in einem Paketzentrum in Brand. Die britische Terrorabwehr leitete Ermittlungen ein.

„Am Montag, 22. Juli, geriet ein Paket am Standort Birmingham in Brand. Das Feuer wurde vom Personal und der örtlichen Feuerwehr bekämpft, und es gab keine Berichte über Verletzungen oder größere Schäden“, erklärte ein Behördensprecher. Jetzt stehe man in Kontakt mit anderen europäischen Strafverfolgungsbehörden. Somit sollen mögliche Verbindungen zu ähnlichen Vorfällen in Europa aufgedeckt werden.

Tatsächlich gab es eine ähnliche Lage in Leipzig. Dort kam es zu einem Brand in einem Leipziger DHL-Logistikzentrum, zu dem der Verfassungsschutz und die Bundesanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet haben. Die Geheimdienste sind sich sicher, dass der Brandsatz von Putins Kräften verschickt wurde, um das DHL-Logistikzentrum in Leipzig außer Kraft zu setzen. In beiden Fällen sei es aber Glück gewesen, dass der Brandsatz nicht während des Fluges zündete, erklärten Ermittler.

Deutschland längst Feindbild in Russland

Laut Verfassungsschutz-Chef Thomas Haldenwang wäre es zu einem Absturz gekommen, der womöglich auch Menschen getroffen hätte. Das hätte auch Menschen getroffen, die „mit Putin und seinen Zielen sympathisieren“. Die Chefs der deutschen Nachrichtendienste wie BND oder des Bundesverfassungsschutzes warnten die Bevölkerung vor Naivität. Putin habe Deutschland längst zum Feind erklärt.

Der Chef des britischen Geheimdienstes MI-5, Ken McCallum, wurde ebenfalls deutlich. Er erklärte, Putin beabsichtigt „Chaos“ auf britischen und europäischen Straßen. Russische Geheimdienstagenten haben seit der Ukraine-Invasion „Brandstiftung, Sabotage und weitere gefährliche Aktionen mit zunehmender Rücksichtslosigkeit“ durchgeführt.