Sind wir Putin schutzlos ausgeliefert? „Richtigen Zeitpunkt schon verpasst“

Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland jährt sich bald zum zweiten Mal. Die Ukraine ist in vielen Regionen völlig zerstört und tausende Menschen wurden getötet oder verletzt. Was würde geschehen, wenn die Ukraine den Krieg gegen Putin verliert? Welche Konsequenzen hätte das für Deutschland und Europa?

Die USA, die bisher in weitem Maße für den Schutz Deutschlands stand, könnte diesen Job bald aufgeben. Trump würde sich den Schutz zumindest einiges kosten lassen. Laut einem Militärexperten gibt es jedoch eine Möglichkeit, wie sich die EU selbst gegen mögliche Angreifer verteidigen kann – oder ist es schon zu spät?

Putin und Trump: Kein Schutz mehr für Deutschland

Putins Angriffe gegen die Ukraine lassen nicht nach – im Gegenteil. Am vergangenen Wochenende kamen laut ukrainischen Medien mindestens 39 Menschen durch Raketenangriffe ums Leben. Sollte die Ukraine den Krieg verlieren, könnte Wladimir Putin (71) seine Finger nach weiteren Ländern ausstrecken. Auch nach denen im Westen, so die Spekulationen. Das hätte verheerende Folgen für Deutschland.

Carlo Masala, Militärexperte an der Bundeswehr-Universität in München warnt vor dem Zustand Europas. Dieses sei auf eine mögliche Bedrohung von russischer Seite praktisch nicht vorbereitet – selbst verteidigen scheint ausgeschlossen. Seiner Einschätzung nach sei „weder bei der Bundesregierung noch beim Rest Europas eine ernsthafte Vorbereitung darauf“ zu erkennen, sich militärisch zur Wehr setzen zu können. „Vermutlich haben wir den richtigen Zeitpunkt auch schon verpasst“, sagte Masala der Funke-Mediengruppe.

Bis jetzt profitiert Europa wesentlich vom Schutz durch die USA. Das könnte sich aber bald ändern, sollte Donald Trump (77) wieder zum Präsidenten gewählt werden.

Sind Atomwaffen die Lösung?

Masala gibt dazu zu bedenken: „Trump würde den europäischen Nato-Staaten vermutlich sagen: Ihr müsst jetzt viel mehr Geld ausgeben, sonst entziehen wir euch den Schutz. Und da reden wir nicht mehr von zwei Prozent der jeweiligen Wirtschaftsleistung, sondern von deutlich mehr.“ Deutschland wäre im Ernstfall also erpressbar, wenn es nicht in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen.

Um sich besser selbst verteidigen zu können, könne Europa einen „Nuklearschirm“ aufbauen, so Masala. Deutschland könne beispielsweise ermitteln „inwieweit Frankreich ein Interesse daran hat, dass seine nationale Atomstreitmacht auch aus anderem Geld bezahlt wird“. So könnte Deutschland die Atomwaffen von Frankreich mitfinanzieren und so mitprofitieren. Ob Atomwaffen tatsächlich den Konflikt mit Putin entschärfen, oder ob es auf diese Weise nicht eher zu einer Eskalation kommen würde, ist fraglich.