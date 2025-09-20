Deutsche bekommen immer mehr Kriegsangst – Polen geht schon einen Schritt weiter

Die Schlagzahl der Provokationen durch Putin nimmt zu! Nach Polen meldet jetzt auch Estland Verletzungen seines Luftraums. In Deutschland werden die Menschen laut einer frischen ZDF-Umfrage immer unruhiger. Plant der Kreml-Boss wirklich einen großen Krieg mit der NATO?
Neue Provokationen durch Putin: Menschen in Europa werden unruhiger Nächste Provokation von Wladimir Putin! Nach Angaben aus Estland haben drei russische MiG-31 Kampfjets am Freitag den Luftraum des EU- und NATO-Staates verletzt. Sie sollen sich zwölf Minuten im estnischen Luftraum befunden haben. Regierungschef Kristen Michel sprach im Fernsehen von einer „böswilligen, wenn nicht gar geplanten Operation“. Foto: IMAGO/Pond5 Images, IMAGO/ZUMA Press (Fotomontage) US-Präsident Donald Trump reagierte auf den Vorfall. Es gefalle ihm gar nicht, was da passiert sei. Trump: „Das könnte großen Ärger geben.“ Der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson bezeichnete es als „sehr alarmierend“. Putin stelle die Verteidigungsbereitschaft der NATO „ständig auf die Probe“, so der Schwede. Foto: IMAGO/MediaPunch Der baltische Staat Estland hat wegen des Vorfalls Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags beantragt. Der Artikel sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein Nato-Staat von außen gefährdet sieht. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie Am Freitag meldete dann Polen, dass sich zwei russische Kampfjets im Tiefflug einer polnischen Bohrinsel in der Ostsee genähert hätten. Sie hätten die Plattform in einer Flughöhe von 150 Metern angeflogen. Schon in der vergangenen Woche waren 20 russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen, einige wurden abgeschossen. Foto: IMAGO/Dreamstime Polen bereitet seine Bevölkerung bereits auf einen Krisenfall vor. In einem Leitfaden der Regierung, der auf der Webseite des öffentlichen-rechtlichen Fernsehens TVP zu finden ist, heißt es, dass die Bedrohungen „deutlich zugenommen“ haben. Zu den Ratschlägen zählt, dass die Polen ihre Autos immer vollgetankt halten und einen Evakuierungsrucksack mit Bargeld, Schlafsack und Taschenlampe vorbereiten sollen. Die Kampagne „Sicheres Polen“ läuft seit Mitte September. Foto: IMAGO/YAY Images Auch in Deutschland werden die Menschen immer unruhiger. Laut dem neuen ZDF-Politbarometer glaubt erstmals eine Mehrheit von 56 Prozent der Befragten, dass Putin früher oder später die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen angreifen wird. In Ostdeutschland glauben dagegen 51 Prozent, dass das nicht passieren wird. In ganz Deutschland halten das insgesamt 39 Prozent für unrealistisch. Foto: IMAGO/ZUMA Press Gespalten sind die Deutschen laut der ZDF-Umfrage auch, wie die NATO auf die jüngsten Provokationen Putins reagieren sollte. 47 Prozent fordern mehr militärische Stärke, 44 Prozent lehnen das aber ab. Eine Mehrheit der Ostdeutschen (51 Prozent) hat eine pazifistische Haltung in dieser Frage. Foto: IMAGO/IPON
