Nach Drohnen-Vorfällen: Plötzlich Putin-Kriegsschiff vor Dänemark

Seit Tagen belasten Drohnen-Angriffe Dänemark. Am Dienstag (23. September) musste der Flughafen Kopenhagen schließen. Die Regierung sprach vom „bislang schwersten Anschlag auf kritische Infrastruktur“. Am Donnerstag (25. September) folgte neuer Alarm in Aalborg. Auch dort legte eine angebliche Drohne den Flughafen für eine Stunde lahm. Jetzt taucht militärisches Gerät von Putin auf. Darüber berichtet die Bild.

Die Polizei erklärte nach dem Alarm in Aalborg: „Wir haben es noch nicht bestätigt, aber einige Leute glauben, dort draußen eine Drohne gesehen zu haben.“ Mehrere Flüge wurden gestrichen. Offizielle Bestätigungen fehlen bisher. Dennoch wächst die Sorge über systematische Störungen, die gezielt gegen Dänemarks Infrastruktur gerichtet sein könnten.

Unbekanntes Kriegsschiff vor Dänemark: Es gehört zu Putins Flotte

Woher die Drohnen stammen, ist ebenfalls noch unklar. Mit Blick auf die Luftraumverletzungen an der Nato-Ostflanke verdächtigen einige, unter anderem der ukrainische Präsident Selenskyj, Kreml-Chef Putin. Jetzt haben dänische Journalisten eine Entdeckung gemacht, die das Rätsel lösen könnte. Die Spur führt ebenfalls zu Putin.

Ein russisches Kriegsschiff lag unbemerkt vor Dänemarks Küste. Es handelte sich um die „Aleksandr Shabalin“. Sie sendete tagelang kein Signal und blieb so verborgen.

Die Zeitung „Ekstra Bladet“ fand das Schiff per Helikopter. Es lag nur zwölf Kilometer von Langeland entfernt. Von dort sind es zwischen 70 und 270 Kilometer zu den betroffenen Flughäfen und militärischen Einrichtungen. Der zeitliche Zusammenhang mit den Drohnen-Angriffen erscheint höchst verdächtig.

Beobachter sprechen von schwimmender Drohnen-Basis

Beobachter spekulieren, ob Putins Marine die Drohnen direkt vom Schiff steuerte. Die „Aleksandr Shabalin“ gehört zur Ostsee-Flotte, gebaut 1985. Sie transportiert Panzer und Soldaten, verfügt aber auch über Flugabwehrgeschütze, Kanonen und Raketen. Experten halten das Szenario einer schwimmenden Drohnen-Basis für realistisch.

Russland könnte so neue hybride Kriegsführung erproben. Ziel wäre, Nato-Staaten auszuspionieren und gezielt Chaos zu verursachen. Regierungschefin Mette Frederiksen sagte nach den Drohnen-Vorfällen: „In den vergangenen Tagen war Dänemark Opfer hybrider Angriffe.“ Sie warnte, solche Flüge könnten sich vervielfachen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bekundete Solidarität: Frankreich wolle Dänemark unterstützen und den Luftraum sichern. Währenddessen wies Putin jede Verantwortung zurück. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sprach von „grundlosen Anschuldigungen“. Der russische Botschafter in Dänemark, Wladimir Barbin, warf dem Westen sogar vor, „eine militärische Konfrontation mit Russland provozieren“ zu wollen.