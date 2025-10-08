„Patriot Wladimir Putin“– Rechts-Magazin „Compact“ mit besonderem Geschenk an Kreml-Diktator

In Deutschland kann Russen-Despot Wladimir Putin noch auf einige Fans bauen. Auch das rechtsextreme Magazin „Compact“ reiht sich zu seinen Unterstützern ein. Zum Geburtstag des Diktators ließ es sich Herausgeber Jürgen Elsässer und Konsorten nicht nehmen, ihm ein besonderes Geschenk überreichen zu lassen.

„Compact“ mit besonderem Putin-Geschenk

Russen-Präsident Wladimir Putin feierte am 7. Oktober seinen 73. Geburtstag. Auch in Deutschland wurde der Tag vom Rechts-Magazin „Compact“ zelebriert. Herausgeber Jürgen Elsässer lud dafür den russischen Botschafter ein, um ihm ein Geschenk für den Kreml-Boss zu überreichen: Eine „wunderbare Putin-Medaille in goldener Schmuckausführung“, schwärmt Elsässer auf der Plattform X. Über den Münzen thront für den mutmaßlichen Kriegsverbrecher der Schriftzug „Patriot Wladimir Putin“.

Der russische Botschafter Sergej Netschajew nahm das Geschenk in Empfang. Elsässers Spezialauftrag an Netschajew: Er soll das Groschen-Geschenk an seinen Chef in Moskau überreichen. Der Botschafter dankt dem rechtsextremen Magazin und beteuert, dass er seine Aufgabe gewissenhaft ausführen wird: „Dieses wertvolle (Geschenk, Anm. d. Red.) wird natürlich weitergeleitet“.

Netschajew bedankte sich auch für die Arbeit von „Compact“. „Ich habe vergessen zu erwähnen, dass Ihr Magazin regelmäßig die Aufsätze von Wladimir Putin veröffentlicht. Das wissen wir auch zu schätzen“.

Magazin strich Trump-Münze aus Shop

Elsässer machte in den Kommentaren darauf aufmerksam, dass Interessenten auch ihre eigene Putin-Münze im Fan-Shop des Magazins bekommen können. Schlappe 75 Euro kostet die „Sieger“-Medaille, darauf geprägt ist der Kopf des Kreml-Tyrannen.

Es ist nicht die erste Münze, die „Compact“ herausbringt. Auch eine mit US-Präsident Donald Trump verkaufte das Magazin auf seiner Seite. Durch Trumps Einmischung in den Krieg zischen Israel und Iran drohte Elsässer jedoch damit, den Verkauf des Talers einzustellen: „Sobald die US Airforce die erste Bombe wirft, werden wir den Verkauf unserer Silbermedaille, die wir zu Ehren von Trump aufgelegt haben, sofort stoppen und die Restbestände einsschmelzen“.