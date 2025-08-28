Allianz gegen den Westen: SIE reisen mit Putin nach China

Frieden in einem Auge, Krieg im anderen: Darum trifft Putin seine Verbündeten in China. Er kommt nicht alleine!
Der russische Staatschef Wladimir Putin ist eindeutig ein Präsident der Gegensätze. Mit seinem US-Kollegen Donald Trump kann er sich am Telefon über den Waffenstillstand in der Ukraine unterhalten – und gleich, nachdem der Hörer aufgelegt wurde, einen Luftangriff auf Kiew verordnen. Nun zieht es ihn zwei Wochen nach dem Ukraine-Gipfel in Alaska zu seinem Verbündeten in den Osten.
Putin soll nächste Woche in Peking einer Militärparade beiwohnen. Partner aus Nordkorea und Europa sind ebenfalls eingeladen. Welche, erfährst du in dieser Galerie.