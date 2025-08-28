Allianz gegen den Westen: SIE reisen mit Putin nach China

Der russische Staatschef Wladimir Putin ist eindeutig ein Präsident der Gegensätze. Mit seinem US-Kollegen Donald Trump kann er sich am Telefon über den Waffenstillstand in der Ukraine unterhalten – und gleich, nachdem der Hörer aufgelegt wurde, einen Luftangriff auf Kiew verordnen. Nun zieht es ihn zwei Wochen nach dem Ukraine-Gipfel in Alaska zu seinem Verbündeten in den Osten.

Putin soll nächste Woche in Peking einer Militärparade beiwohnen. Partner aus Nordkorea und Europa sind ebenfalls eingeladen. Welche, erfährst du in dieser Galerie.

Deswegen reist Putin jetzt nach China

Am 3. September wird in China der 80. Jahrestag des Sieges im Krieg gegen Japan gefeiert. Die Militärparade findet am Tian’anmen-Platz statt, unter Präsenz des chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Foto: IMAGO/Anadolu Agency Wladimir Putin wird bei der Militärparade seinen „alten Freund“ Gesellschaft leisten. 2014 war er das letzte Mal in China, um mit Xi Jinping über das Vorgehen in der Ukraine zu sprechen. Foto: IMAGO/Xinhua Auch ein “strategischer Partner” Putins aus Nordkorea – Kim Jong Un – wird bei der Parade zugegen sein. Kim unterstützt Putin im Ukrainekrieg mit Waffen und Soldaten. Foto: imago images/ITAR-TASS Während andere Länder wie Ungarn und Bulgarien nur stellvertretend dabei sein können, ist er persönlich da – der slowakische Premier Robert Fico. Dem Politiker wird ebenfalls Nähe zu Putin nachgesagt. Foto: IMAGO/imagebroker Trotz seiner engen Beziehung zu Putin hat sich Xi Jinping nicht davor gescheut, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zum ukrainischen Nationalfeiertag – dem Tag der Unabhängigkeit – zu gratulieren. Foto: IMAGO/Xinhua

