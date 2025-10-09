Angriff Putins auf Bundeswehr – Insider alarmiert: „Nächstes Jahr, 2027 – wer will das sagen?“

Es ist ein beklemmender Blick auf die nächsten Jahre. In der ARD-Talkshow von Sandra Maischberger ging es darum, welche Gefahr von Putin ausgeht.

Gefahr durch Putin: Bundeswehr-Insider ist alarmiert

Beklemmende Warnung von Bundeswehr-Experte Sönke Neitzel in der ARD-Talkshow von Sandra Maischberger am Mittwochabend. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire, IMAGO/Bihlmayerfotografie Der Militärhistoriker glaubt, dass die nächsten drei Jahre im Konflikt mit Putin „die gefährlichsten“ werden für die NATO und damit auch die Bundeswehr. Er sieht „keine Entwarnung“ der Lage. Foto: IMAGO/HMB-Media Im ARD-Talk sagte er: “ Es kann gut sein, dass unsere Truppen in Litauen kämpfen müssen. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, in drei Jahren, wer will das sagen?“ Foto: IMAGO/epd „Die Gefahr ist nach wie vor da“, so der Insider eindringlich in der ARD-Sendung. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie Ein Grund dafür sei, dass Trump in diesem Zeitraum im Weißem Haus sitzt, aber auch „die extremen Kosten für die russische Aufrüstung“. Und dadurch, dass auch die NATO ihre Truppen modernisiert und sich auf Krieg vorbereitet, verengt sich der Zeitkorridor für Putin. Foto: IMAGO/Funke Foto Services Wird Putin so lange warten, bis auch die Bundeswehr genug Drohnen hat, fragt Neitzel in der ARD – und antwortet selbst: „Nein, wahrscheinlich nicht.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Man könne „nichts ausschließen“ bei Putin, weil dieser „in gewisser Weise den Rubikon überschritten“ habe. Deshalb müsse die Bundeswehr und die NATO insgesamt die „Hausaufgaben machen“. Foto: IMAGO/HMB-Media Der Bundeswehr-Kenner sorgte bereits vor Monaten für Aufsehen, als er in den Raum stellte, der Sommer 2025 könnte der vorerst „letzte Sommer in Frieden“ sein. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

