Provokationen von Putin – Eurofighter der Bundeswehr starten direkt in die Luft

Am Mittwoch (20. August) gab es gleich zwei Provokation Russlands. So stürzte in Polen eine russische Drohne ab,

„Russland provoziert erneut die Nato-Staaten“, sagte der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Dies geschehe in einem Moment, wo es Bemühungen um einen Frieden in der von Russland angegriffenen Ukraine gebe. Alle Nato-Bündnispartner seien über den Vorfall mit der Drohne unterrichtet worden, sagte Kosiniak-Kamysz weiter. Das Außenministerium kündigte eine Protestnote an Moskau an.

Drohne detoniert in Polen – ein Selbstzerstörungsflug

Die Drohne war am frühen Morgen in ein Feld nahe der Ortschaft Osiny etwa hundert Kilometer südöstlich von Warschau gefallen. Aufnahmen des örtlichen Portals LukowTV zeigten einen Lichtblitz und dann einen lauten Knall. In mehreren Häusern in der Nähe gingen Fenster zu Bruch. Verletzt wurde niemand.

Die von Anwohnern gerufenen Polizisten fanden am Einschlagsort verbrannte Trümmer aus Plastik und Metall. Das Portal Onet veröffentlichte Bilder aus sozialen Netzwerken, auf denen ein verkohlter Motor mit einem Propeller zu sehen war. Die Sprengladung an Bord der Drohne sei nicht groß gewesen und habe vermutlich der Selbstzerstörung gedient.

Somit könnte die Drohne ein Lockvogel gewesen sein. Flugobjekte dieses Typs werden eingesetzt, um die gegnerische Luftabwehr abzulenken. Sie sei so niedrig geflogen, dass sie on den Radarsystemen der polnischen Flugabwehr nicht wahrgenommen wurde.

Bundeswehr-Kampfflieger alarmiert – gefährlicher Angriff von Putin an der Grenze

Zu einem zweiten Vorfall kam es in der Grenzregion von Rumänien in der Nacht auf Mittwoch. Wegen russischer Luftangriffe auf die Grenzregion der Ukraine zu Rumänien hat die Nato zwei deutsche Eurofighter alarmiert. Die Kampfflugzeuge starteten, weil sich russische Waffensysteme dem Luftraum Rumäniens näherten, sagte ein Bundeswehrsprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der rumänische Luftraum wurde aber letztlich nicht verletzt.

Die vom rumänischen Militärflugplatz Mihail Kogălniceanu bei Constanta gestarteten Maschinen landeten wieder ohne Zwischenfall. Er war der erste Alarmstart des neuen Einsatzes. Die Luftwaffe beteiligt sich derzeit mit fünf Eurofightern und rund 170 Soldaten an bewaffneten Schutzflügen zur Sicherung der Südostflanke des Bündnisses („Nato-Mission enhanced Air Policing South“).