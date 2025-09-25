Für Putin geht’s den Bach runter – „Das gesamte Benzin ist verschwunden“

Auf der von Putins Regime seit 2014 besetzten Krim herrschen massive Engpässe bei der Benzinversorgung. Laut einem Bericht von Radio Free Liberty, der sich auf einen Aktivisten von „Liberate Crimea“ stützt, sei das gesamte Benzin […] verschwunden. Sogar die teuerste Sorte sei kaum mehr verfügbar.

Der Aktivist erklärt: „Was die Krimbewohner befürchtet haben, ist eingetreten. An den Tankstellen gibt es kein Benzin mehr.“ Viele Stationen hätten geschlossen, um keine unnötigen Gehälter an Mitarbeiter zahlen zu müssen. Der Benzinmangel betreffe sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen.

Lage hat sich zugespitzt – Debakel für Putin

Die Lage habe sich über mehrere Tage zugespitzt und am Mittwoch ihren Höhepunkt erreicht. Weniger Fahrzeuge seien auf den Straßen unterwegs.

Sergej Aksjonow, der von Russland eingesetzte Behördenchef der Krim, räumt auf Telegram Probleme ein. Er erklärt, diese lägen an einem Rückgang der Produktion in russischen Raffinerien. Ein Debakel für Putin! Der Behördenleiter verspricht: „Innerhalb von zwei Tagen werde die Versorgung der Tankstellen mit der erforderlichen Menge an Benzin der Sorte AI-95 sichergestellt.“ AI-92 werde „innerhalb von zwei Wochen“ wieder verfügbar sein.

Auf dem Telegram-Kanal „Crimean Wind“ sind Bilder von Tankstellen zu sehen, auf denen Sorten wie AI-95 verschwunden sind. Zettel mit „nicht anfassen“ hängen an Zapfpistolen. Es gibt Berichte über lange Schlangen an Tankstellen, die noch kleine Vorräte haben. Der Aktivist erwähnt zudem, dass staatliche Unternehmen zumindest durch Gutscheine eine minimale Versorgung erhalten würden.

Angriffe der Ukraine zeigen Wirkung

Ukrainische Luftangriffe auf russische Raffinerien haben die Engpässe verschärft. Gegenüber ntv sagte der österreichische Militärexperte Oberst Markus Reisner, die Angriffe hätten erste „messbare Ergebnisse“ gezeigt. Quellen berichten, dass etwa 20 Prozent der russischen Raffineriekapazitäten ausgefallen seien.

Putins Strategie, die besetzten Gebiete zu verwalten, gerät durch die Versorgungsprobleme massiv unter Druck.