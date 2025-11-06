Putin erwägt Atomwaffentests: Antwort auf Trumps Pläne

Russen-Tyrann Wladimir Putin prüft eine mögliche Wiederaufnahme von Atomwaffentests, nachdem US-Amtskollege Donald Trump ähnliche Schritte angekündigt hat. Die Spannungen zwischen den beiden Ländern mit den größten Atomwaffenarsenalen verschärfen sich weiter.

++ Auch interessant: Putin kämpft gegen heikle Ukraine-Lage: „Im Kreml sind alle nervös“ ++

Putin prüft Wiederaufnahme von Atomwaffentests

Wladimir Putin erwägt die Rückkehr zu Atomwaffentests und hat bei einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates Maßnahmen angestoßen. Der russische Präsident wies das Außen- und Verteidigungsministerium sowie Geheimdienste an, „zusätzliche Informationen“ zu sammeln und Vorschläge zur Vorbereitung von Tests auszuarbeiten. Putin betonte, dass Russland sich bislang strikt an den Vertrag über das Verbot von Kernwaffenversuchen gehalten habe. Foto: IMAGO/ITAR-TASS „Wenn die USA oder andere Vertragsstaaten solche Versuche unternehmen, wird Russland seinerseits entsprechend antworten“, erklärte der Kremlchef. Verteidigungsminister Andrej Beloussow hatte vorgeschlagen, Tests auf dem arktischen Archipel Nowaja Semlja im Nordpolarmeer vorzubereiten. Kremlsprecher Dmitri Peskow stellte jedoch klar, dass aktuell keine direkten Tests geplant seien – Putin wolle lediglich den Einstieg in Vorbereitungen prüfen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Die Wiederaufnahme der Atomtests scheint auch eine Reaktion auf die Forderungen von US-Präsident Donald Trump zu sein. Trump hatte angekündigt, dass die Vereinigten Staaten ihre eigenen Tests „unverzüglich“ wieder aufnehmen würden. Foto: IMAGO/MediaPunch Er begründete dies mit der Notwendigkeit, anderen Atommächten wie Russland und China „gleichberechtigt“ gegenüberzutreten. In einem Video auf Truth Social bekräftigte Trump am 6. November: „Dieser Prozess wird sofort beginnen.“ Foto: IMAGO/Zoonar Die Spannungen zwischen Russland und den USA haben sich in den letzten Wochen deutlich verschärft. Trump machte mehrfach klar, dass er von Putin eine Lösung des Ukraine-Kriegs erwartet. Frustriert durch die Situation sagte der US-Präsident einen geplanten Gipfel mit Putin in Ungarn ab und verhängte Sanktionen gegen russische Ölkonzerne – die ersten derartige Maßnahmen seit Trumps neuer Amtszeit. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Putin reagierte wiederum mit verstärkten nuklearen Drohungen, bei denen er auch neuartige Waffen wie die atomgetriebene Rakete Burewestnik und den Torpedo Poseidon erwähnte. Foto: IMAGO/Russian Look Die letzten Atomtests beider Länder liegen Jahrzehnte zurück: Die USA führten ihren letzten Test 1992 durch, Russland 1990, kurz vor dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Foto: IMAGO/Zoonar Putin sieht Trumps Ankündigungen als „ernste Angelegenheit“ und macht deutlich, dass Moskau auf mögliche Tests Washingtons mit eigenen reagieren könnte. Foto: IMAGO/SNA

Mehr News: