Russland steht unter enormem Druck, neue Soldaten für Putins Krieg in der Ukraine zu rekrutieren. Seit der Teilmobilmachung im Herbst 2022 kämpft der Kreml-Diktator nicht nur gegen die ukrainischen Truppen, sondern auch gegen den Unmut in seinem eigenen Land. Mit Bonuszahlungen, kreativen Rekrutierungsmodellen und neuen Söldnergruppen versucht Putin, die Lücken an der Front zu schließen. Aber der Preis für diese Strategien ist hoch.
Auch interessant: Wende in Moskau? Putin-Minister bringt Deutschland ins Spiel ++ Putins verzweifeltes Rennen um neue Soldaten Russland braucht ständig frisches Personal für Putins Krieg in der Ukraine. Doch die Rekrutierung wird zur Herausforderung. Seit der Teilmobilmachung im Herbst 2022 kämpft Putin mit dem Widerstand der Bevölkerung. Hunderttausende Männer flohen aus dem Land, Proteste erschütterten Städte, und Angriffe auf Rekrutierungsbüros häuften sich. Putins Reaktion: prompt das Ende der Teilmobilmachung. Foto: IMAGO/SNA Das Verteidigungsministerium lockt mit großen Geldbeträgen: Einmalzahlungen bis zu 42.600 Euro und hohe Monatssold-Zahlungen wirken für viele attraktiv. Doch einige schrecken vor der faktisch unbefristeten Verpflichtung zurück. Putin ließ alternative Modelle einführen, um diese Lücke zu schließen, darunter „Freiwilligenformationen“. Zwei dieser Mechanismen sind besonders auffällig: Die Söldnertruppe Redut und das Netz Dobrokor. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Die Redut-Gruppe agiert wie eine Schattenarmee für den Kreml, formal dem Geheimdienst GRU unterstellt, wie unter anderem „t-online“ berichtet. Hier können Kämpfer schon für sechs Monate unterschreiben und ihren Vertrag danach kündigen. Foto: imago images/ITAR-TASS Manch einer testet so die Belastbarkeit an der Front. Ein Modell, das Freiheit verspricht. Doch der Preis: keine sozialen Hilfen, und selbst Uniformen müssen die Kämpfer aus eigener Tasche zahlen. Foto: IMAGO/ABACAPRESS Dobrokor richtet sich an Freiwillige, die lieber von Anfang an direkten sozialen Schutz wollen. Im Austausch dafür lautet das Konzept: längere Vertragslaufzeiten, strenge medizinische Prüfungen und keine Möglichkeit, vorzeitig auszuscheiden. Desertionen ziehen harte Strafen nach sich. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Sowohl bei Redut als auch Dobrokor locken hohe Anmeldeboni, wobei Dobrokor angeblich eine stabilere Anbindung an das Verteidigungsministerium bietet. Foto: IMAGO/NurPhoto Obwohl Putin mit diesen Modellen flexibel bleibt, haben Experten Zweifel an ihrer Zukunftsfähigkeit. Laut Janis Kluge entstehen seit Monaten hohe Belastungen für regionale Budgets, die den Großteil der Boni finanzieren. Foto: IMAGO/SNA Mariya Omelichewa warnt zudem in einem Beitrag für das Fachportal „War on the Rocks“ vor langfristigen Folgen: Putins irreguläre Truppen könnten den Kreml destabilisieren oder nach Kriegsende Ordnung in den besetzten Gebieten diktieren. Schon jetzt lässt Putin diese Gruppen die blutigsten Frontsektoren ausfüllen. Eine Strategie, bei der die Öffentlichkeit wenig von den Verlusten erfährt. Die Frage bleibt also: Wie lange kann Putins System noch durchhalten? Foto: IMAGO/SNA
