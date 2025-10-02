Putin: Angriff mit Maisdosen – Agenten heckten Anschlag auf Deutschland aus

Agenten von Russen-Diktator Wladimir Putin sollen Anschläge in Polen, Deutschland und Litauen geplant haben. Ein Kurier versuchte laut polnischen Behörden, Sprengstoff in Konservendosen über die Grenze zu schmuggeln.
Auch interessant: Macron warnt vor Putins Geheimarmee – „Kleine, gesichtslose Krieger“ ++ Putin und die Geheimdienstanschläge in Europa Laut der polnischen Generalstaatsanwaltschaft und dem Inlandsgeheimdienst ABW sollen russische Agenten von Kreml-Tyrann Wladimir Putin mehrere Anschläge in Polen, Deutschland und Litauen geplant haben. Ein Kurier wurde gestoppt, der Sprengstoff in Konservendosen über die Grenze schmuggelte. Foto: IMAGO/Björn Trotzki; IMAGO/ZUMA Press „Das Etikett suggeriert, dass sich darin Mais befindet, tatsächlich können jedoch beide Dosen Sprengstoff enthalten, dessen kombinierte Kraft 2,8 Kilogramm TNT entspricht“, berichtete die polnische Zeitung „Gazeta Wyborcza“. Ähnliche Vorrichtungen wurden auch auf einem Friedhof in Litauen entdeckt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Steinach Die Behörden vermuten, dass der russische und der belarussische Geheimdienst hinter den geplanten Anschlägen stecken. Neben dem Sprengstoff trug der Kurier auch Bauteile für Drohnen und mehrere SIM-Karten bei sich. Foto: imago images/Christian Ohde Das US-amerikanische Institute for the Study of War (ISW) hatte schon vor möglichen Aktionen russischer oder belarussischer Geheimdienste gegen die Infrastruktur in Polen gewarnt. Foto: IMAGO/ZUMA Press Laut den Militärexperten könnten dabei auch Drohnenangriffe zum Einsatz kommen. Ziel dieser Aktionen sei es, die Ukraine gezielt zu diskreditieren. Foto: IMAGO/Photo News Am 30. September behauptete der russische Geheimdienst SWR ohne Begründung, dass Kiew angeblich selbst Angriffe auf polnische Infrastruktur plane, um Russland und Belarus zu belasten. Foto: IMAGO/ZUMA Press Militärexperten sehen darin eine Strategie Putins, um Polen gegen die Ukraine aufzubringen und den Westen weiter zu spalten. Foto: IMAGO/ZUMA Press Der Kreml versuchte obendrauf, mögliche Enthüllungen über russische Sabotageakte im Voraus zu entkräften. Foto: IMAGO/Wirestock
