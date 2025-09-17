Große Angst vor Putin: Reaktion der Deutschen ist unmissverständlich

Seit inzwischen 1298 Tagen (Stand 14. September) tobt in der Ukraine ein brutaler Krieg. Sowohl auf ukrainischer als auch auf russischer Seite gibt es hunderttausende Todesopfer. Kreml-Chef Putin hält dennoch an seinem Ziel fest und schickt immer mehr Soldaten an die Front. Eine Umfrage im Auftrag der „Bild am Sonntag“ zeigt, dass die Deutschen in akuter Sorge sind.

Sein ursprüngliches Ziel, die Ukraine binnen weniger Tage zu erobern, hat Putin weit verfehlt. Dennoch hält der Machthaber auch knapp dreieinhalb Jahre später an diesem Begehren fest und schickt immer wieder neue Truppen an die Front.

Umfrage: Sorge vor Putin-Angriff wird größer

Die diplomatischen Bemühungen, die durch Donald Trump eigentlich Nachdruck erfahren sollten, blieben bis dato ohne Erfolg. Im Gegenteil: Die Provokationen durch Putin nehmen zu. Jüngstes Beispiel ist das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum, die hiesige Luftwaffe musste sie abschießen. Am Samstag (13. September) wurde zudem eine russische Drohne über Rumänien gesichtet.

Die Nato wertet jene Szenarien als unmissverständliche Provokation und hat die Präsenz an der Ostflanke verstärkt. Die vom Meinungsforschungsinstitut Insa im Auftrag der „Bild am Sonntag“ durchgeführte Umfrage zeigt, dass die Sorge in Deutschland groß ist. Demnach befürchten 62 Prozent der 1.002 Befragten, dass Putin bald einen Nato-Staat wie Polen oder Litauen angreifen könnte. Zuerst hat „ntv“ über die Ergebnisse berichtet.

Lediglich 28 Prozent sorgen sich nicht, zehn Prozent sind unschlüssig. Putin beharrt unterdessen auf seiner Aussage, dass es sich bei den Drohnen in Polen um ein Versehen handelt. Aus Militärkreisen heißt es jedoch, dass ein Versehen, bei insgesamt 19 Drohnen die in Polen gesichtet wurden, nahezu ausgeschlossen ist.

Mehrheit möchte Vermögenswerte für Ukraine-Hilfe nutzen

Laut der Umfrage befürwortet die Mehrheit der Teilnehmenden außerdem strengere wirtschaftliche Schritte gegen Russland. So sind 49 Prozent dafür, Gas- und Öllieferungen aus Russland in die EU sofort zu beenden. 33 Prozent sprechen sich für eine Fortführung aus, elf Prozent sind unentschlossen und sieben Prozent ist dies egal.

Darüber hinaus unterstützen 51 Prozent die Idee, eingefrorene russische Vermögenswerte in der EU zur Hilfe für die Ukraine einzusetzen. 29 Prozent lehnen dies ab, während 20 Prozent unsicher sind oder keine Position dazu haben.