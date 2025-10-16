Wir alle kämpfen mit der Vergänglichkeit, doch Russen-Herrscher Wladimir Putin scheint es besonders getroffen zu haben. Von Hirschgeweih-Bädern bis hin zu milliardenschweren Genforschungsprojekten widmet er sich dem Traum von ewiger Jugend.
Putin strebt ewiges Leben an Bei einem Gespräch mit Xi Jinping in Peking zeigte Putin sich begeistert von der Idee einer längeren Lebenserwartung. „Die Medizin wird die Zeit der aktiven Altersphase deutlich ausweiten", betonte er später auf einer Pressekonferenz. Putin thematisiert häufig Entwicklungen in der Biotechnologie und seine Faszination für Lebensverlängerung. Foto: IMAGO/ZUMA Press Seit Beginn seiner Präsidentschaft pflegt er sein Image als fitter, gesunder und leistungsstarker Staatschef. Dies wird in den russischen Medien gezielt inszeniert. Gerne durch Bilder oder Berichte über triumphale Judo-Kämpfe. Foto: imago images/Russian Look Laut Kreml-Sprecher Peskow bleibt Putin selbst bei wenig Schlaf stets „im Höhepunkt der Konzentration". Seine Gesundheit erklärte der Kreml bereits 2022 zur Frage der nationalen Sicherheit. Schwächen wie ein sichtbar gehumpelter Putin im November desselben Jahres werden in offiziellen Übertragungen schlicht herausgeschnitten. Foto: IMAGO/SNA Auch alternative Heilmethoden spielen eine große Rolle… Foto: IMAGO/imagebroker Eine Recherche des Exilmediums „Projekt" offenbarte, dass Putin regelmäßig Maral-Hirschgeweih-Bäder zur Verjüngung nimmt. Diese Praxis, grausam für die Tiere. Sie zeigt aber Putins besonderes Interesse an unkonventionellen Ansätzen zur Lebensverlängerung. Gerüchte über hohe Investments in Forschungsprojekte zur Unsterblichkeit, etwa über das Kurchatow-Institut, befeuern das Ganze zusätzlich. Foto: IMAGO/Rene Traut Die Genforschung hat sich unter Putin zur Chefsache entwickelt. Seine älteste Tochter Maria Woronzowa ist eine Schlüsselfigur in diesem Feld, etwa durch ihre Arbeit in Biotech-Unternehmen und staatlichen Initiativen. Gemeinsam mit engen Vertrauten wie Michail Kowaltschuk treibt sie milliardenschwere Projekte voran. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Diese umfassen Kerntechnologien und die Organproduktion aus Stammzellen. Zugleich bemüht sich Russlands Wissenschaftsförderung zunehmend um Projekte zur Lebensverlängerung. Foto: IMAGO/Connect Images Kritiker wie der Autor Iwan Phillipow und die Wissenschaftsjournalistin Olga Orlowa zweifeln jedoch an wissenschaftlichen Durchbrüchen, wie der MDR berichtet. Beide argumentieren, dass Putins Projekte mehr Mythenbildung als realistisch umsetzbare Forschung fördern. Foto: IMAGO/SNA
