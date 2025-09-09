Putin ein Rockstar! Dieses Volk verehrt ihn mehr als Russland

Afrika feiert Wladimir Putin wie einen Helden: Pappaufsteller des russischen Präsidenten schmücken die Straßen, und Menschen posieren stolz mit russischen Fahnen – wie bei einem Popstar.
Doch hinter dieser scheinbaren Verehrung steckt ein perfider Plan des Kreml-Diktators. Mit Söldnertruppen, Propaganda und gezielten Machtspielen nutzt der Kreml den Kontinent für seine geopolitischen Interessen und hinterlässt neue Abhängigkeiten.
++
Auch interessant: Was, wenn Putin jetzt stirbt – Experte prophezeit düster: „Blutende Grenze“ ++ Putin: Starker Einfluss in Afrika Afrika ist reich an Rohstoffen wie Uran, Kupfer und Seltenen Erden, doch die Menschen leben oft in Armut. Seit der Kolonialzeit wurde der Kontinent von Mächten des globalen Nordens ausgeplündert – heute ist Russland einer der Akteure, die um Afrikas Ressourcen konkurrieren. Foto: IMAGO/APAimages Besonders in der Sahelzone hat Putin seinen Einfluss massiv ausgebaut. Nach Militärputschen in Burkina Faso, Mali und Niger füllte Russland das Machtvakuum, das Frankreich hinterließ, mit Getreidelieferungen, Waffen und Söldnern. Foto: IMAGO/Eibner Die Wagner-Miliz kämpft seit 2021 offiziell gegen Terrorismus, agiert aber auch als Stabilisator für die Militärregierungen der Region. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Ulf Laessing, Experte der Konrad-Adenauer-Stiftung, betonte in der ZDF-Doku „Putins Griff nach Afrika“: „Russland hat gemacht, was der Westen nicht machen wollte.“ Während Putin neue Partnerschaften knüpft, zeigt die EU Zweifel, ob sie zu lange weggeschaut hat. Foto: IMAGO/ZUMA Press Symbole russischen Einflusses sind überall sichtbar: Russische Fahnen zieren die Straßen in Bamako und Ouagadougou, Menschen posieren mit Pappaufstellern von Putin. Währenddessen lädt der Kreml afrikanische Militärführer nach Moskau ein, um die politische Bindung zu stärken. Foto: IMAGO/ITAR-TASS Frankreichs Ex-Präsident François Hollande äußerte in der Doku die Hoffnung, dass Afrikaner Europa bald als wichtigeren Partner erkennen könnten. Doch Wandel durch Wegsehen scheint kaum Erfolg zu haben. Foto: imago images / IP3press Experten warnen, dass Russland Verstöße und Instabilität im Sahel ausnutzt, um Europa zu schwächen. Sahel-Experte Laessing erklärte: „Russland profitiert davon, wenn mehr Armutsmigration nach Europa kommt. Das stärkt rechte Parteien wie die AfD, die Russland nahestehen.“ Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire Während knapp vier Millionen Menschen in der Sahelzone auf der Flucht sind, setzen andere auf Hilfe aus dem Kreml, ungeachtet der Gefahr, in neue Abhängigkeiten zu geraten. Putins Afrika-Strategie verunsichert Europa und hinterlässt einem Kontinent voller ungewisser Zukunft. Foto: IMAGO/SNA
Mehr News: