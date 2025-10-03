Linken-Politikerin lehnt Trumps Gaza-Plan ab – „Eine Schande“

Bei der vergangenen Pro-Palästina-Kundgebung am Berliner Alexanderplatz herrschte eine ausgesprochene Anti-Trump-Stimmung. Der Grund dafür war der Gaza-Plan des US-Präsidenten.

Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Palästinasolidarität, einer der Zusammenschlüsse der Linken, sowie das Vereinigte Palästinensische Nationalkomitee (VPNK), zogen über Trumps Friedensbemühungen her – und scheuten sich nicht vor israelfeindlichen Parolen. Mehr Details in der Galerie.

Linken-Politikerin kritisiert Trumps Gaza-Plan

„Der Plan von Trump ist eine Schande“, sagte Hannah Bruns, Sprecherin der Linken Bochum und Rednerin bei der Pro-Palästina-Demo. Dieser diene dazu, „den Widerstand zu entwaffnen“. Foto: IMAGO / Rolf Zöllner; IMAGO / NurPhoto Die Linke-Politikerin betonte ebenfalls, dass Waffenruhe nicht reiche. „Wir werden erst dann ruhig sein, wenn diese Verbrecher allesamt zur Rechenschaft gezogen werden“, fordert sie. Foto: IMAGO/Funke Foto Services Ein weiterer Redner behauptete, der US-Präsident wolle mit seinem Friedensplan lediglich „die Okkupation legitimieren“. „Nieder mit der Besatzung, nieder mit Israel“, fasste er zusammen. Foto: IMAGO/Middle East Images Trumps Friedensplan besteht aus 20 Punkten und sieht die Freilassung der Geiseln und den Abzug israelischer Truppen vor. Ein wichtiger Bestandteil ist, dass die Hamas die Verwaltung über Gaza abgibt und sich auf eine „friedliche Koexistenz“ einigt. Foto: imago images/ZUMA Wire Das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus e.V. sieht in den Äußerungen des VPNK-Sprechers eine Glorifizierung des Terrors und eine klare Botschaft, dass der Hass sich gegen Juden richte. Foto: IMAGO/Eibner Am Abend kam es zu heftigen Ausschreitungen, wobei mehrere Polizisten verletzt wurden. Teilnehmer zündeten illegale Pyrotechnik und skandierten verbotene Parolen. Foto: IMAGO/Middle East Images

