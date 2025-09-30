  1. DerWesten.de
  3. Das Ende der Pressefreiheit? Warum US-Medien vor Trump kuschen müssen

Das Ende der Pressefreiheit? Warum US-Medien vor Trump kuschen müssen

Milliardendeals, Drohungen, Einschüchterung: Trump führt einen stillen Krieg gegen unabhängigen Journalismus.
© IMAGO/USA TODAY Network

Ist die USA unter Trump ein faschistisches Land?

US-Präsident Donald Trump übt großen Druck auf die US-Medien aus – und das sogar, ohne Gesetze zu ändern. Doch wieso hat der US-Präsident so viel Einfluss auf den Journalismus, der doch die vierte, die kontrollierende Staatsgewalt sein sollte? In dieser Fotostrecke erfährst du, wie das sein kann.

So kontrolliert Trump Amerikas Medien – ganz ohne Gesetzesänderung!

Drohungen, Klagen und wirtschaftlicher Einfluss genügen oft, damit Medienhäuser nachgeben. Besonders in den letzten Wochen zeigte sich, wie schnell Konzerne einknicken, wenn Milliarden-Deals oder Lizenzen bedroht sind. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Trump sorgt so dafür, dass von ABC über Disney bis CBS viele Medien vorsichtiger werden. Für Aufsehen sorgte zuletzt ein internes Memo aus dem Verteidigungsministerium. Berichte über das Pentagon sollten vor Veröffentlichung von Regierungsbeamten freigeben werden. Foto: imago images/xim.gs
Diese Vorabzensur ist aus Russland oder Iran bekannt, nicht aber aus den USA. Die US-Verfassung verbietet eigentlich jede staatliche Zensur. Umso brisanter ist diese neue Vorgabe. Parallel griff die Rundfunkaufsicht FCC ein. Deren Chef Brendan Carr drohte dem Sender ABC, die Lizenz zu entziehen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Carr wollte ABC bestrafen, weil Talkmaster Jimmy Kimmel Trumps Anhänger:innen scharf kritisiert hatte. ABC nahm Kimmel daraufhin vorübergehend vom Bildschirm. Zwar darf Kimmel inzwischen wieder senden, doch der Fall zeigt Trumps Einfluss auf Medienhäuser. Drohungen genügen Trump nicht. Foto: AMPAS
Immer wieder verklagt Trump kritische Medien auf hohe Summen. Die „New York Times“ forderte er auf 15 Milliarden Dollar Schadensersatz. Das „Wall Street Journal“ verklagte er auf zehn Milliarden wegen Berichten über Epstein. Foto: IMAGO/Dean Pictures
CBS zahlte 16 Millionen an Trumps Präsidentschaftsbibliothek, um einen Streit zu beenden.
Kurz darauf genehmigte die CBS-Mutter Paramount eine Milliardenfusion. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Medienkonzerne wägen genau ab, ob sich ein Streit mit Trump lohnt, denn er kann sie leicht in den wirtschaftlichen Ruin treiben. Trump nutzt das geschickt, um Medien zu kontrollieren. Seine Macht reicht dabei weit über juristische Drohungen hinaus. Die US-Presse steht vor einer neuen, ernsten Herausforderung. Foto: imago/UPI Photo

