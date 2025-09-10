Polen im Live-Ticker: Flughafen in Warschau gesperrt ++ Offenbar russische Drohnen abgeschossen

Das polnische Militär hat mehrere Drohnen abgeschossen, die während eines russischen Angriffs auf die Ukraine in den polnischen Luftraum eingedrungen waren. Laut der Regierung stellten die Objekte eine ernste Gefahr für die Sicherheit der Bürger dar. Die betroffenen Regionen wurden aufgefordert, in den Häusern zu bleiben, während militärische Maßnahmen und Untersuchungen noch andauern.

Offenbar russische Drohnen in Polen abgeschossen

8:06 Uhr: Wie mehrere Medien unter Berufung auf die US-Luftfahrtbehörde FAA berichteten, schlossen die polnischen Behörden vier Flughäfen, darunter den internationalen Flughafen Warschau.

8:03 Uhr: Das polnische Militär hat bei einer Operation mehrere Drohnen abgeschossen, die während eines russischen Angriffs auf die Ukraine in den polnischen Luftraum eingedrungen waren. Laut einer Erklärung des Einsatzkommandos stellten die Eindringlinge eine ernsthafte Bedrohung für das Leben der Bürger dar. Besonders betroffen waren die Woiwodschaften Podlachien, Masowien und Lublin.

Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz erklärte, dass Flugzeuge Waffen gegen die „feindlichen Objekte“ eingesetzt hätten und rief die Menschen dazu auf, Abstand von Trümmern zu halten und die Polizei zu informieren.