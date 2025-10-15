  1. DerWesten.de
Pistorius macht Trump ein Riesengeschenk – auf Kosten der heimischen Industrie

von Yury Malakhov

Ein Milliarden-Deal! Die Bundeswehr macht bei den USA einen Großeinkauf. Doch Bayern kommt auch als möglicher Waffenhändler infrage.

CDU-Chef Friedrich Merz hat sich vorgenommen, die Bundeswehr zur „stärksten konventionellen Streitmacht Europas“ aufblühen zu lassen. Das heißt jedoch lange nicht, dass die deutsche Rüstungsindustrie angekurbelt wird. Denn: Deutschlands Waffenhändler bleiben immer noch die USA. Donald Trump darf sich wieder freuen: Verteidigungsminister Boris Pistorius hat einen Milliarden-Auftrag aufgegeben – der Großteil fällt auf amerikanische Waffenhersteller. Doch Bayern soll auch vom Geschäft profitieren. Mehr dazu in der Galerie.

Pistorius will die Bundeswehr aufstocken – mit Trumps Panzern!

Gut 400 Radpanzer bestellt
Die Bundeswehr will sich bis an die Zähne bewaffnen, und zwar mit mehr als 400 neuen Radpanzern. Die Gesamtausgaben für die Rüstungsgeschäfte sollen bei etwa sieben Milliarden Euro liegen. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur; IMAGO / Depositphotos
US-Unternehmen bekommen den Löwenanteil
Der Großteil des Milliarden-Deals fällt auf den US-Rüstungskonzern General Dynamics. Für rund 3,5 Milliarden Euro soll das Unternehmen zunächst 274 Fahrzeuge liefern, über eine weitere Bestellung wird noch diskutiert. Die ersten Panzer sollen 2028 in Deutschland eintreffen. Foto: IMAGO/NurPhoto
Ein Teil der Panzer soll aus Europa kommen
Die Artec GmbH – ein Gemeinschaftsunternehmen des deutsch-französischen Unternehmens KNDS und der Düsseldorfer Waffenschmiede Rheinmetall – soll die Bundeswehr mit 150 Rad-Schützenpanzern vom Typ „Schakal“ aufrüsten – für einen runden Preis von 3,4 Milliarden Euro. Foto: IMAGO/snowfieldphotography
Darum werden die "Schakal"-Panzer gebraucht
Radpanzer vom Typ „Schakal“ haben das Fahrgestell eines Transportpanzers und den Turm eines Schützenpanzers. Dadurch sind sie äußerst mobil und von großem Nutzen für die Heeresaufklärung. Foto: IMAGO/Depositphotos
Die Niederlande hat auch Panzerbedarf
Die Bundeswehr zieht in Betracht, weitere 200 Fahrzeuge zu bestellen. Dafür sollen jedoch über 200 Millionen Euro im Voraus bezahlt werden. Etwa 70 Panzer gehen an die Niederlande – diese sollen sie aus der eigenen Tasche bezahlen. Foto: IMAGO/Pond5 Images
Bayern profitiert vom Geschäft mit der Bundeswehr
Der bayerische Rüstungskonzern Hensoldt soll vom Bundeswehr-Auftrag einen ordentlichen Profit machen. Als Unterauftragnehmer, der auf Sensorik und Radarsysteme spezialisiert ist, hat er Anspruch auf den Löwenanteil des Sondervermögens, den der Bund bereitgestellt hat. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie
Deutschland weiterhin von den US-Importen stark abhängig
Nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri haben sich die Waffenimporte aus den USA nach Europa in den letzten fünf Jahren mehr als verdreifacht. Deutschland bleibt weiterhin einer der größten Kunden: 70 % der Waffen kommen aus den USA. Foto: IMAGO/Zoonar

