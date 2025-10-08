Verschwendet Pistorius Milliarden in Panzer? „Es ist rätselhaft“

Überall ist nur noch von Drohnen die Rede. Der Ukraine-Krieg ist ein Wendepunkt der modernen Kriegsführung. Doch Schwarz-Rot mit Verteidigungsminister Boris Pistorius will trotzdem viele Milliarden in neue Bundeswehr-Panzer und Co. stecken. Ist das ein Fehler? Investiert Pistorius Milliarden Steuergeld falsch in die Bundeswehr? Weitere spannende Nachrichten für dich:
Überall ist nur noch von Drohnen die Rede. Der Ukraine-Krieg ist ein Wendepunkt der modernen Kriegsführung. Doch Schwarz-Rot mit Verteidigungsminister Boris Pistorius will trotzdem viele Milliarden in neue Bundeswehr-Panzer und Co. stecken. Ist das ein Fehler?
Investiert Pistorius Milliarden Steuergeld falsch in die Bundeswehr?