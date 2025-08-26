Pflegegeld Auszahlung September 2025: An diesem Tag bekommst du das Geld

Das Pflegegeld ist eine Sozialleistung, die gewährt wird, wenn ein Pflegebedürftiger mit mindestens Pflegegrad 2 zu Hause von Angehörigen oder Freunden gepflegt wird. Es handelt sich dabei um eine Sozialleistung, die monatlich von der Pflegekasse überwiesen wird.

Für viele ist sehr wichtig, wann es zur Auszahlung des Pflegegelds kommt. Wir verraten dir, wann du im jeweiligen Monat mit der Überweisung der Pflegeleistung rechnen kannst und ob normalerweise die pflegebedürftige oder die pflegende Person das Geld erhält.

Pflegegeld Auszahlung: DAS musst du unbedingt wissen

Wer Zuhause von Angehörigen oder Freunden gepflegt wird und mindestens den Pflegegrad zwei hat, hat Anspruch auf das Pflegegeld. Dabei spielt es keine Rolle, ob man privat oder gesetzlich versichert ist. Den Erstantrag sollte man so früh wie möglich stellen, da das Pflegegeld von der Pflegekasse rückwirkend bis zum Tag des Antrags bezahlt wird. Wer sich in einem Krankenhaus oder einer Rehaeinrichtung befindet, kann über den Pflegedienst den Erstantrag als Eilantrag bei der jeweiligen Pflegekasse stellen lassen.

Die Höhe des Pflegegelds hängt vom jeweiligen Pflegegrad der pflegebedürftigen Person ab. Je höher der Pflegegrad, desto höher fällt auch die Pflegeleistung aus. Meist wählt die pflegebedürftige Person, ob sie Pflege-Sachleistungen oder Pflegegeld empfangen möchte. Bei Pflege-Sachleistungen handelt es sich meist um professionelle Pflege. Man kann aber auch eine Kombinationsleistung in Anspruch nehmen. Hier nimmt man Pflege-Sachleistungen in Anspruch, schöpft den Anspruch dabei aber nicht voll aus. Der Rest kann dann als Pflegegeld ausgezahlt werden.

Pflegegeld Auszahlung: Wann ist das Geld auf dem Konto?

Für viele Empfänger der Pflegeleistung ist es sehr wichtig, wann die Auszahlung im Kalendermonat stattfindet. Beim Pflegegeld soll die Auszahlung in der Regel bis zum ersten Werktag des jeweiligen Kalendermonats durch die Pflegekassen erfolgen.

Monat Auszahlungstermin Januar 2025 Donnerstag, 02.01.2025 Februar 2025 Montag, 03.02.2025 März 2025 Dienstag, 04.03.2025 April 2025 Dienstag, 01.04.2025 Mai 2025 Freitag, 02.05.2025 Juni 2025 Montag, 02.06.2025 Juli 2025 Dienstag, 01.07.2025 August 2025 Freitag, 01.08.2025 September 2025 Dienstag, 02.09.2025 Oktober 2025 Mittwoch, 01.10.2025 November 2025 Montag, 03.11.2025 Dezember 2025 Montag, 01.12.2025 Januar 2026 Donnerstag, 01.01.2026 Auszahlung Pflegegeld 2025

Übrigens wird die Sozialleistung nicht an die Pflegeperson von der Pflegekasse überwiesen, sondern an die pflegebedürftige Person. Das Pflegegeld steht nur dem Versicherten zu. Über die Verwendung darf der Pflegebedürftige dann frei entscheiden und es ggf. an die pflegende Person weitergeben. Um als Pflegeperson direkt über das Geld verfügen zu können, braucht man eine Vollmacht.

