Pension: Kosten-Explosion droht – CDU-Mann fordert radikalen Beamten-Stopp

Die steigenden Kosten für Pensionen im Bundesbereich stellen Deutschland vor große finanzielle Herausforderungen. Ein aktueller Bericht zeigt, dass die Ausgaben bis 2060 dramatisch steigen könnten. Wachsende Pensionsempfängerzahlen und höhere Ansprüche treiben diese Entwicklung voran. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann fordert deshalb einen radikalen Kurswechsel bei neuen Verbeamtungen. Doch wie dramatisch ist die Lage wirklich?

Pension: Kostenexplosion bis 2060 erwartet

Die jährlichen Kosten für Pensionen im „unmittelbaren Bundesbereich“ werden laut einem Bericht der „Bild“ drastisch ansteigen. Aktuell zahlt der Bund 7,8 Milliarden Euro jährlich an ehemalige Beamte und Berufssoldaten. Bis 2060 sollen die Pensionen jedoch etwa 25,4 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Besonders zwei Gründe treiben diese Entwicklung: die steigende Zahl an Pensionsempfängern sowie die immer höheren Durchschnittspensionen.

Die Anzahl der Empfänger von Pensionen wächst stark. Zwischen 2018 und 2023 nahm die Zahl der Bundesbeamten durch neue Stellen in Bereichen wie Polizei und Digitalisierung um 17 Prozent zu. Bis 2060 erwartet der Versorgungsbericht des Innenministeriums einen Anstieg der Pensionäre von 193.000 auf 230.000. Neben der Zunahme an Beamten spielen auch die steigenden Pensionsansprüche eine große Rolle. Aktuell liegt die durchschnittliche Pension bei 3340 Euro brutto pro Monat. Eine jährliche Steigerung um 2,9 Prozent könnte den Wert in zehn Jahren auf rund 4445 Euro anheben.

Höhere Gehälter, frühere Ruhestände

Die Höhe der Pensionen unterscheidet sich je nach Laufbahn deutlich: Beamte im höheren Dienst erhalten durchschnittlich 5050 Euro, im gehobenen Dienst 3410 Euro und im einfachen Dienst etwa 2370 Euro. Der gesetzliche Höchstsatz für Pensionen liegt bei 71,75 Prozent des letzten ruhegehaltsfähigen Gehalts. Das durchschnittliche Pensionsalter beträgt bei Beamten und Richtern 63 Jahre, für Berufssoldaten 57 Jahre. Im Jahr 2023 gingen 5985 Bundesbeamte in Ruhestand, etwa 12,1 Prozent davon wegen Dienstunfähigkeit.

Für die Pensionen ehemaliger Post- und Bahnbeamter, deren Versorgung der Bund nur anteilig trägt, wird jedoch ein Ausgabenrückgang erwartet. Dadurch steigen die gesamten Versorgungskosten des Bundes bis 2060 „nur“ um rund 54 Prozent. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann äußerte vor diesem Hintergrund Bedenken und forderte radikale Reformen: „Wir sollten künftig nur noch in Bereichen mit hoheitlichen Aufgaben verbeamten.“ Das könnte bis zu 75 Prozent der angedachten neuen Verbeamtungen streichen.

