Pegida: Als ein Demonstrant etwas sagen will, eskaliert die Situation

Dresden. Wenn Pegida marschiert, ist es nur eine Frage der Zeit, bis jemand das L-Wort in den Mund nimmt: Lügenpresse.

So auch neulich in Dresden. Doch dann entwickelte sich zwischen zwei Pegida-Anhängern ein skurriler Dialog, der schließlich völlig eskalierte - um dann in einer großartigen Pointe mündete.

Pegida-Anhänger kommt einfach nicht zu Wort

Doch von Beginn an: Ein Fernsehteam des SWR wollte für das Politmagazin „Report Mainz“ über einen Marsch von Pegida in Dresden berichten.

Abseits des Marschs hatten sich auch Gegendemonstranten versammelt. Die Journalisten wollten von den Pegida-Leuten wissen, was sie davon halten.

Ob und wie man mit der Presse reden soll - darüber ist man sich bei #Pegida in #Dresden offenbar nicht einig...

Unbedingt Ton anschalten! pic.twitter.com/UqeKPXMVVz — REPORT MAINZ (@reportmainz) November 21, 2019

-------------

Pegida:

2014 gegründet

Das Wort steht für: Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes

Die Organisation gilt als fremdenfeindlich, völkisch und rassistisch

-------------

Schließlich fand das Fernsehteam einen gesprächsbereiten Teilnehmer. Doch der kam nicht zu Wort - weil ein älterer Pegida-Marschierer ihn immer wieder unterbrach. Den anschließenden Dialog hätte Loriot erdacht haben können:

Pegida-Mann 1: „Ich hab...“

Pegida-Mann 2: „Du machst einen Fehler!“

Pegida-Mann 1: „Warte mal. Ich hab ...“

Pegida-Mann 2: „Du redest mit dem Klassenfeind.“

Pegida-Mann 1 (schlägt dem anderen leicht auf die Schulter): „Halt die Schnauze!“

Pegida-Mann 2: „Nee, du redest mitm Klassenfeind! Frag doch mal ne Gegenfrage.“

Pegida: „Ob er schon nen Nagel in die Wand geschlagen hat“

Dann wird es richtig gut:

Pegida-Mann 1: „Lässt du mich jetzt mal?“

Pegida-Mann 2: „Eine Gegenfrage stellen!“

Pegida-Mann 1: „Lässt du mich jetzt mal?“

Pegida-Mann 2: „Du musst immer Gegenfragen stellen. Was er für ne politische Einstellung hat.“

Pegida-Mann 1 (schaut entschuldigend zum Journalisten): „Das ist sein Problem, nicht meins.“

Pegida-Mann 2: „Wo er gelernt hat, ob er schon nen Nagel in die Wand geschlagen hat. Das musst du fragen. “

Jetzt eskaliert es langsam:

Pegida-Mann 1 (wird allmählich lauter): „Lass mich doch mal, Menschenskind!“

Pegida-Mann 2: „Du musst auf das Mikrofon gucken.“

Pegida-Mann 1: „Lässt du mich jetzt mal?“

Pegida-Mann 2: „Das ist doch die Lügenpresse.“

Pegida-Mann 1 (laut): „Lässt du mich jetzt mal?“

Pegida-Mann 2: „Bist du im ...“

Pegida-Mann 1 (noch lauter): „Lässt du mich jetzt mal?“

Pegida-Mann 2: „Du musst doch ...“

Pegida-Mann 1 (brüllt jetzt): „Lässt du mich jetzt mal?“

Pegida-Mann 2: „Bist du von den Grünen? Nö.“

Die anschließende Standpauke hat es in sich:

Pegida-Mann 1: „Mensch, du bist unhöflich bis zum Gehtnichtmehr. Ich hab hier grad ein Gespräch geführt und du quatschst rein.“

Pegida-Mann 2: „Gespräch ...“

Pegida-Mann 1: „Das ist unhöflich.“

Schließlich verzieht sich der Unterbrecher. Und es folgt die Pointe der Nummer. Endlich kann der Pegida-Anhänger in Ruhe reden. Er sagt: „Das Problem ist ganz einfach, sehen Sie sich die doch an. Die Sprüche, hören Sie dich sich an.“

Pegida: „Dumm, dümmer, am dümmsten“

Und als Zuschauer fragt man sich: Meint er seinen Mitmarschierer, bezieht er sich auf den Unterbrecher von gerade? Doch dann kommt die Auflösung: „Dumm, dümmer, am dümmsten, Antifa.“