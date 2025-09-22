Palästina-Ticker: Bewegung auch in Deutschland – „Jetzt beginnen“

Vor knapp zwei Jahren, am 7. Oktober 2023, entbrannte der Krieg im Nahen Osten. Der Anschlag der Hamas, bei welchem rund 1.200 Menschen brutal ermordet und etwa 250 als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden, stellte eine Zäsur für Israel dar. Israel antwortete mit Angriffen auf den Gazastreifen – diese halten bis heute an. Trotz zahlreicher internationaler Aufforderungen lässt die Regierung um Ministerpräsident Netanjahu nicht locker und hält an der Bodenoffensive fest. Immer mehr Staaten plädieren daher für die Gründung des Staates Palästina, um eine friedliche Zweistaatenlösung herbeizuführen. Deutschland lehnt diesen Schritt noch ab – aber es gibt Bewegung. Dieser Newsticker hält dich über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

11.35 Uhr: Unterdessen haben die USA und Israel die Palästina-Anerkennung seitens Großbritannien, Kanada und Australien scharf kritisiert. „Ich habe eine klare Botschaft: Kein Palästinenserstaat wird westlich des Jordans errichtet werden“, so Israels Regierungschef Netanjahu.

Nach dem Angriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 warnte der israelische Ministerpräsident, dass Länder, die in dieser Situation einen palästinensischen Staat anerkennen, damit den „Terror“ unterstützen würden. Ein solcher Staat stelle für Israel eine existenzielle Bedrohung dar und sei „absurd“, erklärte Netanjahu.

10.30 Uhr: Vor dem Hintergrund, dass immer mehr Staaten Palästina anerkennen, hat Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) die deutsche Haltung bekräftigt. Eine Anerkennung könne demnach erst am Ende eines Verhandlungsprozesses zur Zweistaatenlösung stehen. Dieser Prozess müsse jedoch „jetzt beginnen“, betonte Wadephul vor seiner Abreise zur UN-Generaldebatte in New York. Eine „verhandelte Zweistaatenlösung“ sei „der Weg, der Israelis wie Palästinensern ein Leben in Frieden, Sicherheit und Würde ermöglichen“ könne.

Immer mehr Staaten erkennen Palästina als Staat an

9.40 Uhr: Die Staatschefs hoffen, durch die Anerkennung Palästinas ein friedliches Nebeneinander zu ermöglichen. Die Zweistaatenlösung ist am Montag (22. September) auch Thema am Rande der UN-Generaldebatte. Frankreich und Saudi-Arabien veranstalten ein zusätzliches Treffen, bei dem der französische Präsident Emmanuel Macron und Vertreter weiterer Länder ebenfalls ihre offizielle Anerkennung eines Palästinenserstaats verkünden wollen.

Weitere Nachrichten:

9 Uhr: Die humanitäre Lage in Gaza ist katastrophal, da sind sich sämtliche Experten und Staatschefs einig. Das zivile Leid hat ein Höchstmaß erreicht, laut „Unicef“ sind Hunderttausende Kinder in akuter Gefahr – nicht nur aufgrund der festgestellten Hungersnot.

Immer mehr Staaten erkennen daher Palästina als eigenständigen Staat an, um einen Frieden zu fördern. Am Sonntag (21. September) haben sich auch Großbritannien, Kanada und Australien zu diesem Schritt entschieden.