Polizist provoziert in ARD-Podcast: „Dann bin ich gerne ein Rechtsextremist“

Ein verbeamteter Bundespolizist in einer öffentlich-rechtlichen Sendung – und plötzlich fällt dieser Satz! „Wenn die das so haben möchten, dann bekommen sie das. Dann bin ich gerne ein Rechtsextremist. Dann bin ich gerne rechtsradikal. Und meinetwegen bin ich auch ein Nazi.“

Ist das skandalös und eine Entgleisung, wie manche im Netz meinen, was hier im Podcast „Kaffee, extra schwarz“ des Bayerischen Rundfunks ins Mikro gesprochen wurde?

Hat Ostermann eine Grenze überschritten?

Der bekannte Polizei-Gewerkschafter, Autor („Deutschland ist nicht mehr sicher“) und CDU-Mann Manuel Ostermann wehrt sich in der Sendung gegen seine Kritiker von links. Dabei redet sich der stellvertretende Bundesvorsitzende der DPolG Bundespolizeigewerkschaft etwas in Rage. Es fällt der oben zitierte Satz, der ihm nun erneut viel Kritik einbringt.

Die Berufsvereinigung PolizeiGrün e.V., die den Grünen nahesteht, gibt auf X zu bedenken: „Drehen wir es mal um und ein Polizist mit Parteimitgliedschaft bei den Grünen oder den Linken hätte gesagt: ‚Dann bin ich gerne Linksextremist, gerne linksradikal, meinetwegen auch ein Bolschewik.‘ Disziplinarverfahren, Shitstorm, Nius in Aktion.“

„Ich will aber keinen Nazi-Freund haben“

Andere fordern eine öffentliche Distanzierung der Deutschen Polizeigewerkschaft von der Interview-Aussage ihres Vorstandsmitglieds Ostermanns. Auch der BR wird teilweise kritisiert.

Der Co-Gastgeber des Podcasts, der Islamkritiker Ahmad Mansour, hat direkt versucht zu intervieren. „Ich will aber keinen Nazi-Freund“, entgegnet er auf Ostermann. Daraufhin sagt der Polizist: „Ja, gut. Dann ist das so. Ich weiß, dass du weißt, dass ich es nicht bin. Aber am Ende des Tages ist es doch so: Wenn es dazu dienlich ist, dass wir dieses Land verbessern können, dass wir die Gesellschaft wieder vereinen können, dass wir der schweigenden Mehrheit wieder eine Stimme geben können, dann sollen sich radikale Minderheiten gerne abarbeiten.“

Fraglich nur, wie Ostermann die Gesellschaft vereinen möchte, wenn er selbst so zugespitzte Aussagen trifft. In dem BR-Podcast jedenfalls kann er in einem wohlwollenden Gesprächsklima auf Du-Ebene seine Positionen vertreten. Er selbst hat den brisanten Ausschnitt aus dem BR-Podcast auf seiner X-Seite geteilt.