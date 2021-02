Olaf Scholz (SPD): Aschermittwochs-Rede verpufft – harmlos wie eine Fliege

Der Aschermittwoch ist bekanntlich das Ende der Karnevalssaison. Der deftige verbale Schlagabtausch der Politiker an diesem Tag hat als „politischer Aschermittwoch“ inzwischen feste Tradition.

SPD, CDU, AfD, Grüne und FDP – alle veranstalten auch im Jahr 2021 ihren politischen Aschermittwoch. Aufgrund der Corona-Situation natürlich anders als in den vergangenen Jahren. Bei der bayerischen SPD sprach Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz. Doch der große Angriff blieb aus. Von politischem Aschermittwoch war in der Rede von Olaf Scholz nicht wirklich etwas zu erkennen.

Olaf Scholz (SPD): Mini-Angriff auf Söder

Olaf Scholz bedankte – sich bei den Helfern und erinnerte an den letzten Aschermittwoch. Damals waren die ersten Meldungen über Corona-Infektionen bekannt geworden. Seitdem habe man die Corona-Pandemie europäische „erfolgreich“ bekämpft. Die Wirtschaft entwickle sich besser als gedacht, es gehe „wieder voran“. Dabei lobte er auch die Kurzarbeit – wobei er praktischerweise auch erwähnt, dass er sie selbst eingeführt habe – als erfolgreiches Instrument. Bisher gibt es mehr Selbstlob als Angriff bei der Scholz-Rede auf dem politischen Aschermittwoch.

Ein bisschen Angriff auf CSU-Chef Markus Söder gibt es aber dann auf dem Fuß: 190 Milliarden seien in Hilfen investiert worden. Die Spitze von Markus Söder, statt einer Bazooka bei wirtschaftlichen Hilfen habe es lediglich eine Steinschleuder gegeben kommentierte er: „Ich weiß ja, in Bayern ist einiges größer, aber dass die Steinschleudern so ein Ausmaß haben“, bezweifle Scholz. So richtig gesessen hat das aber nicht.

Scholz offenbar ohne Angriffslust

Man tue das notwendige in der Krise, um alle Bürger zu schützen. Er erinnerte an den Fragenkatalog, den er Jens Spahn bei der Impfstoffbeschaffung gestellt hatte. Dort sei es zu Fehlern gekommen: „Das ist einfach schlecht gelaufen.“ Die nächste Herausforderung sei nun die Ausweitung der Testkapazitäten. Es folgt das nächste Corona-Thema: Impfen. Man müsse ausreichend Kapazitäten haben, um alle Dosen, die in Zukunft zur Verfügung stünden, auch verimpfen zu können.

„Wir haben die Hoffnung, dass mit dem Impfen auch die Pandemie zu Ende geht.“ Die Öffnung der Schulen und Friseure sei nun der nächste Schritt. Immerhin gibt es dabei ein bisschen Selbstironie: „Selbst in meinem Fall kann das mein Friseur besser als ich mit meinem Gerät.“

Scholz spricht im Anschluss über die Zukunft: „Hier hilft es nicht zu posen“, „wir sind in einer Zeit, in der man die Zukunft anpacken muss.“ Er lobte die hergestellten Impfstoffe aus Deutschland, die zeigten, wie der Staat Innovationen unterstützen könnte. Deutschland müsse wieder „die Apotheke der Welt sein“. Er habe „als erster in Deutschland damit angefangen“ in großem Stile Wohnung zu bauen und damit Wohnungsmangel anzugehen. Weiter geht es mit den Themen erneuerbare Energie, Mobilität und Digitalisierung. Die Quintessenz: Man müsse in allen Punkten „in der Zukunft ankommen“.

Da hat man schon Auftritte bei Markus Lanz gesehen, in denen der SPD-Mann angriffslustiger war, als er Friedrich Merz beispielsweise einen Waschlappen nannte. Ob er nicht wusste, dass man hier auch mal kräftig austeilen darf?

Olaf Scholz: Klatschen für Corona-Helden reicht nicht

„Ich wünsche mir, dass in diesem Land wieder Respekt hat. Nicht nur die USA treiben auseinander, nicht nur Großbritannien mit dem Brexit, auch in unserem Land können wir feststellen das die Gesellschaft auseinander driftet.“ Klatschen für die Corona-Helden reiche nicht, „wenn dieses Land zusammenhalten soll“, müssten auch Taten folgen. „Wir brauchen eine neue Gemeinschaft, um die wir kämpfen müssen.“

Dazu brauche es eine Partei, man sei „geschlossen“, habe einen Bundeskanzler und einen Plan für die Zukunft, alle anderen würden dabei noch planen. „Ich will Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden“, sagt Scholz zum Abschluss.

Das Fazit: Der große rhetorische Wurf und das Vorführen politischer Gegner ist bei Olaf Scholz Rede auf dem politischen Aschermittwoch der SPD ausgeblieben. Stattdessen gab es viel Selbstlob und ein Einschwören der Partei auf die zukünftigen Wahlen. Eine Aschermittwochrede, die so harmlos blieb wie – um in Markus Söder Analogie zu bleiben – eine Steinschleuder, nur noch ohne Munition. (dav)