Olaf Scholz: Paukenschlag! Diese Ankündigung dürfte Seehofer gar nicht gefallen

Diese Ankündigung von Olaf Scholz dürfte Horst Seehofer so gar nicht gefallen.

Was für eine dicke Überraschung! Fast schon in einem Nebensatz hat Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im WDR-Cosmo Podcast „Machiavelli“ eine Studie zu Rassismus innerhalb der Polizei angekündigt.

Der Vorstoß von Olaf Scholz kommt überraschend. Schließlich hatte sich Innenminister Horst Seehofer (CSU) stets vehement gegen eine solche Studie gewehrt. Seehofer hatte für seine Position in den vergangenen Wochen, in denen in mehreren Städten rassistische Chats von Polizeibeamten offengelegt wurden, in dieser Zeit viel Kritik erhalten. Darüber, dass Scholz die Katze nun ganz ohne Seehofers Beisein aus dem Sack gelassen hat, dürfte der Innenminister allerdings wenig erfreut sein.

Olaf Scholz: Es wird doch eine Studie geben

Die Diskussion schwelte seit Monaten. Gibt es eine Studie zu Rassismus innerhalb der Polizei oder nicht? Selbst innerhalb der Großen Koalition war man bei dieser Frage aneinander geraten. Zwischenzeitlich kündigten sogar die SPD geführten Bundesländer eine solche Studie auch ohne die Absegnung von Seehofer an.

Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte sich lange gegen eine Studie zu Rassismus in der Polizei gestellt. Foto: imago images / Jens Schicke

Der hielt lange an seiner Position fest. Die Argumente des CSU-Politikers: Man wolle Polizisten nicht unter Generalverdacht stellen und Rassismus sei ohnehin bei der Polizei verboten. An seiner Einschätzung von Einzelfällen änderte sich auch nichts, als innerhalb einer Woche gleich mehrere rassistische Chatgruppen von Polizeibeamten auftauchten, unter anderem in Berlin, Essen und Mülheim.

Im „Machiavelli“-Podcast für „Rap und Politik“ hat Olaf Scholz nun überraschend angekündigt: Es wird doch eine Studie geben. Scholz sagte, er spreche „jeden zweiten Tag“ mit Horst Seehofer über eine Studie zu Rassismus in der Polizei, „denn es wird ja eine Studie geben. Wir überlegen noch, wie wir sie nennen.“

Vize-Kanzler @OlafScholz hat angekündigt, dass die Bundesregierung nun doch Rassismus innerhalb der Polizei untersuchen wird. Bevor am Mittwoch die ganze Folge zusammen mit @felix_lobrecht erscheint, seht ihr hier vorab den Ausschnitt aus dem Gespräch. #Polizeistudie pic.twitter.com/FwV8ZjAdnG — Machiavelli – Rap & Politik (@machiavellipod) October 19, 2020

Olaf Scholz: Deutliche Spitze gegen Seehofer

Er sei „ziemlich überzeugt“, dass die Studie kommen werde. Gleichzeitig betonte Scholz, man müsse einen Weg finden, um der „unglaublich großen Mehrheit“ der Polizisten, die ihren Job fehlerfrei machten, zu signalisieren, dass sie nicht mit gemeint seien. Es sei große Präzision gefragt.

Mit einer Spitze gegen Seehofer kommentierte Scholz: „Eine Studie hätte längst in Auftrag gegeben sein müssen“ und „Ich glaube einfach, dass wir das längst alles hätten gelöst haben können.“ Deutliche Worte in Richtung des Innenministers.

Spitze von Olaf Scholz: Darum dürfte Seehofer verärgert sein

Eine Reaktion von Seehofer auf Scholz Ankündigung gab es am Dienstagmorgen noch nicht. Doch der CSU-Politiker dürfte alles andere als glücklich sein. Nicht nur, dass die Worte von Scholz als klare Kritik an seiner bisherigen Handlungsweise aufgefasst werden dürften: Scholz hat eine Maßnahme angekündigt, die eindeutig in das Kompetenzfeld Seehofers fällt. Dem als Machtmensch geltenden Seehofer dürfte es folglich gar nicht schmecken, wenn andere Minister für sein Ministerium Ankündigungen machen.

„Machiavelli“ hatte den Auszug mit Olaf Scholz am Montagabend über die Sozialen Medien verbreitet. Die gesamte Folge erscheint allerdings erst am Mittwoch. Neben Scholz war Comedian Felix Lobrecht in dem Podcast zu Gast. (dav)