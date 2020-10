Olaf Scholz redet sich bei Antwort über sein Einkommen um Kopf und Kragen

Sein Statement zu seinem Einkommen kommt bei vielen nicht gut an: Olaf Scholz (SPD).

am 06.10.2020 um 06:06

Des Öfteren bekommt man als Spitzenpolitiker Fragen gestellt, bei denen kann man fast nur verlieren kann. So erging es nun auch SPD-Vizekanzler Olaf Scholz nach der Sendung Bericht aus Berlin.

Im Anschluss an die ARD-Sendung beantwortete Olaf Scholz Zuschauerfragen aus dem Netz, darunter auch eine Glatteis-Frage zu seinem Einkommen.

Olaf Scholz versucht Einkommensfrage ironisch zu umschiffen – trotzdem Empörung im Netz

Auf die Frage, ob er reich sei, antwortete der Sozialdemokrat: „Ich verdiene ganz gut, als reich wurde ich mich nicht empfinden.“

Weitere Politik-News:

Nachfrage von Moderator Oliver Köhr: „Obere Mittelschicht?“ Scholz entgegnet lächelnd: „Nein, so viel Geld wie derjenige, der das für sich qualifiziert hat, verdiene ich nicht und habe ich auch nicht als Vermögen.“

Nun ist die Nachfrage des ARD-Moderators und die zweite Antwort des Bundesministers eine klare Anspielung auf CDU-Politiker Friedrich Merz. Der Christdemokrat ist Millionär, besitzt sogar zwei Privatflugzeuge – und hatte in einem Bild-Interview im November 2018 trotzdem erklärt: „Ich würde mich zu der gehobenen Mittelschicht in Deutschland zählen.“ Somit also nicht zur Oberschicht.

Mehr über Olaf Scholz:

Seit 2018 ist Olaf Scholz Vizekanzler und Bundesfinanzminister.

Bei der Bundestagswahl 2021 tritt Scholz als Kanzlerkandidat der SPD an.

Zuvor war Scholz bereits von 2011 bis 2018 Erster Bürgermeister von Hamburg und von 2007 bis 2009 Bundesminister für Arbeit und Soziales.

Bei der Wahl zum SPD-Vorsitz scheizerte er gegen Saskia Esken und Norbert-Walter Borjans.

Scholz ist mit der brandenburgischen Landesministerin Britta Ernst verheiratet.

Insofern ordnete sich SPD-Minister Olaf Scholz, der als Bundesfinanzminister rund 180.000 Euro brutto jährlich verdient (hinzu kommen Aufwandsentschädigungen und ein Ortszuschlag), nach diesen Maßstäben nicht auf einer Stufe mit dem Friedrich Merz ein.

Ist der Bundesfinanzminister eigentlich reich? Das sagt Olaf Scholz (SPD) im "Nachbericht aus Berlin" dazu und vergleicht sich mit einem nicht genannten Politiker. pic.twitter.com/YIRuOpSpbY — Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) October 4, 2020

Doch manche finden das offenbar ironische Understatement von Scholz gar nicht lustig. Sein Statement sorgt für Empörung im Netz. Auf Twitter und Facebook reagieren viele erbost.

Einige Reaktionen auf das Mittelschicht-Statement von Olaf Scholz im Netz:

„Und genau diese Ansicht oder anders ausgedrückt: dieser Realitätsschwund führt dazu, dass null Empathie und null Verständnis gegenüber Menschen mit Mindestlohn oder knapp drüber oder gar in Armut besteht. Es ist abgehoben.“

„Dieses krampfhafte 'Understatement' von höchst privilegierten Menschen ist einfach unerträglich. 'Ach ja, ich verdien' schon ganz gut'“

„Ein mehr als privilegierter Mann vergleicht sich mit einem anderen mehr als privilegierten Mann.“

„Wie weltfremd kann man als sozialdemokratischer Minister eigentlich sein?“

„Die Angst des Olaf Scholz davor, sich als reich zu bezeichnen, lässt ihn sich um Kopf und Kragen reden.“

„Olaf Scholz denkt, er gehört mit 16.426 Euro pro Monat nicht mal zur oberen Mittelschicht. In welcher Welt lebt der und wieso darf so jemand Finanzentscheidungen treffen.“

„Mit einem Ministergehalt (plus dem seiner Frau) müsste Olaf Scholz locker zu den obersten 5 Prozent mit den höchsten Einkommen in Deutschland zählen. Offenbar sind dem Finanzminister die Maßstäbe verrutscht, was deutscher Durchschnitt ist: Nettolohn 2079 Euro im Monat.“

„Ein Schlag ins Gesicht für Familien mit Grundeinkommen.“

Olaf Scholz sollte möglicherweise als Kanzlerkandidat für den kommenden Bundestagswahlkampf weniger auf Ironie setzen - und dafür mehr auf Klartext.

