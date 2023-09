Olaf Scholz: Kanzleramt veröffentlicht erstes Foto – so schlimm sieht er nach seinem Sturz aus

Olaf Scholz als Pirat? Nein, das ist kein Foto zum Karneval. Der Hanseat ist dafür sowieso nicht zu haben. Wir sehen den Kanzler sichtlich angeschlagen nach seinem Unfall beim Joggen.

Mit Augenklappe und Schürfwunden im Gesicht posiert er für ein Foto. Was aussieht wie ein schlechter Internet-Scherz, ist tatsächlich echt.

Olaf Scholz mit Augenklappe

Nur wieso mit Augenklappe? Wollte sich Scholz nicht mit einem blauen Auge vor der Öffentlichkeit zeigen. Weil so ein Bild dann zu symbolisch wäre für den Zustand seiner zerstrittenen Ampel-Koalition? Auch so ist ihm bewusst, was man alles mit der Vorlage machen kann.

„Bin gespannt auf die Memes“, schreibt der Kanzler auf X (früher Twitter). Er rechnet also schon mit weiteren Scherzbildern. Es sehe aber „schlimmer aus, als es ist“, so Scholz. Wobei man auch sagen muss: Die Augenklappe gibt dem oft spröde auftretenden SPD-Politiker auch mehr Format…

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Kleiner Sportunfall“

Olaf Scholz sei beim Joggen gestürzt und habe sich „Prellungen im Gesicht“ zugezogen, teilte eine Regierungssprecherin am Samstag (2. September) mit. Sie sprach von einem „kleinen Sportunfall“. Der Kanzler sagte daraufhin SPD-Wahlkampftermine am Sonntag in Hessen ab.

Wenn man sich das nun veröffentlichte Foto in Großaufnahme anschaut, erkennt man zahlreiche Schürfwunden rund um sein abgedecktes Auge. Auch am Kinn hat der Unfall leichte Spuren hinterlassen. Doch Scholz ist wieder im Dienst.

Weitere interessante Artikel für dich:

Bleibt nur zu sagen: Gute Besserung, Herr Bundeskanzler!