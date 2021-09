Olaf Scholz privat: Er reagiert empört auf Frage zu Ehefrau Britta Ernst

Wenn Olaf Scholz Bundeskanzler wird, rückt auch eine Frau mehr in den Blickpunkt der Presse: Seine Ehefrau Britta Ernst.

Doch für die Frau an der Seite des SPD-Politikers Olaf Scholz wäre es nicht ungewohnt in der Öffentlichkeit zu stehen. Immerhin ist sie selbst Berufspolitikerin und sogar Ministerin auf Landesebene. Vor der Bundestagswahl wurde sie allerdings trotzdem aus dem Wahlkampf herausgehalten.

Die Frau an seiner Seite: Britta Ernst und Olaf Scholz sind seit 1998 verheiratet. Foto: picture alliance/dpa | Axel Heimken

Olaf Scholz: Britta Ernst ist keine Unbekannte

Britta Ernst wurde am 23. Februar 1961 in Hamburg geboren. Als sie 1980 ihr Abi machte, war sie bereits seit zwei Jahren aktives Mitglied der SPD.

---------------

Mehr über Olaf Scholz:

Seit 2017 ist Olaf Scholz Vizekanzler und Finanzminister

Zuvor war er bereits Bundesminister für Arbeit und Soziales (2007-2009) und Erster Bürgermeister von Hamburg (2011 bis 2018)

Scholz ist Kanzlerkandidat der SPD bei der Bundestagswahl 2021

Er ist mit Britta Ernst verheiratet, die in Brandenburg Landesministerin für Bildung, Jugend und Sport ist.

---------------

Nach ihrem Abitur absolvierte die Sozialdemokratin eine Berufsausbildung zur Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Danach studierte sie Sozialökonomie.

+++ Christian Lindner privat: Seine Partnerin Franca Lehfeldt hat eine pikante Rolle in Berlin +++

Olaf Scholz: Auch seine Ehefrau Britta Ernst machte eine steile politische Karriere

In der SPD machte Britta Ernst danach eine steile Karriere. Von 1993 bis 1994 war sie persönliche Referentin der Senatorin Traute Müller in Hamburg, von 1994 bis 1997 von Senator Thomas Mirow. Er war Senator in der Stadtentwicklungsbehörde.

Dann ging ihre Karriere einen Schritt weiter. Insgesamt saß sie von 1997 bis 2011 für die SPD in der Hamburger Bürgerschaft. Dann schied sie aus, um eine Tätigkeit als stellvertretende Fraktionsgeschäftsführerin für die SPD-Bundestagsfraktion wahrzunehmen.

Olaf Scholz und Britta Ernst sind beide SPD-Politiker. (Archivbild) Foto: IMAGO / Eventpress

+++ Annalena Baerbock privat: Ehemann, Kinder und ihre Fußball-Leidenschaft +++

Im September 2014 wurde Britta Ernst Ministerin für Schule und berufliche Bildung in Schleswig-Holstein. Bei der Landtagswahl 2017 kam es dann zu einem Regierungswechsel in dem Bundesland, die SPD flog aus der Regierung und Ernst wechselte nach Brandenburg. Nun ist sie dort seit dem 28. September 2017 Ministerin für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg.

+++ Armin Laschet privat: Das wissen wir über seine Ehefrau Susanne Laschet +++

Olaf Scholz: Das ist über sein Privatleben mit Britta Ernst bekannt

Über das Privatleben von Britta Ernst und Olaf Scholz ist bei weitem nicht so viel bekannt, wie über ihre politischen Karrieren. Mehr als offensichtlich ist, dass sich die beiden Politiker in Hamburg kennenlernten. Seit 1998 sind sie verheiratet. Kinder haben sie nicht.

Ihr Lebensmittelpunkt befindet sich nicht mehr in der Hansestadt Hamburg. Seit 2018 leben Scholz und Ernst in Potsdam. Für das Paar ist Potsdam der ideale Ort, da Berlin und somit auch der Bundestag nicht weit weg ist und es außerdem die Landeshauptstadt von Brandenburg ist. So haben es beide nicht so weit zu ihren Arbeitsorten.

Britta Ernst ist aktuell die Bildungsministerin in Brandenburg. Foto: IMAGO / Martin Müller

Für Spekulationen sorgten zwei Einbrüche, welche in dem Haus, in dem das Ehepaar eine Wohnung hat, verübt würden. Einer geschah etwa ein halbes Jahr nachdem sie eingezogen waren und der andere im Dezember 2020. Immerhin wurde ihre Wohnung von der Polizei bewacht. Viele stellten sich die Frage, wie es passieren konnte, dass dennoch in die Nachbarwohnung eingebrochen wurde. Eine Antwort auf diese Frage gibt es nicht.

+++ Annalena Baerbock privat: Die Liebe ihres Lebens sieht aus wie Jürgen Klopp +++

Liebeserklärung von Olaf Scholz an seine Ehefrau Britta Ernst

Dass Olaf Scholz seine Frau sehr liebt, zeigt auch die folgende Aussage, die ungewöhnlich emotional ist für den Hanseaten: „Ich glaube, dass ich ein ganz anderer Mensch wäre, wenn ich nicht mit Britta Ernst verheiratet wäre.“ Er wäre wegen ihr „eindeutig“ ein besserer Mensch. Sie sei auch die Frau, die ihn in seinem Leben am meisten geprägt habe.

Olaf Scholz empört, als ihm diese Frage zu Britta Ernst gestellt wurde

Bei einem Interview mit der Frauenzeitschrift „Brigitte“ zeigte sich Scholz über eine Frage einer Journalistin regelrecht empört.

Er wurde gefragt, ob Britta Ernst weiterarbeiten werde, sollte er Bundeskanzler werden: „Meine Frau ist eine erfolgreiche Politikerin und jetzt in einem zweiten Bundesland Ministerin. Ich finde ehrlicherweise, dass ist eine Frage, die mich empört, wenn ich das ganz offen sagen darf. Ich weiß nicht, ob die auch Männern gestellt wird, die Ehegatten sind.“

Auch wenn er Bundeskanzler werde, würde Britta Ernst weiterarbeiten, machte er deutlich.