Rechts-Knall im Nachbarland! Ultrarechter Okamura in Tschechien gewählt

In Tschechien sorgt eine Wahlentscheidung für heftige Debatten: Der ultrarechte Politiker Tomio Okamura ist neuer Präsident des Parlaments. Der Gründer der Partei Freiheit und direkte Demokratie (SPD) setzte sich mit 107 Stimmen gegen den christdemokratischen Rivalen Jan Bartošek durch, der nur 81 Abgeordnete hinter sich vereinte.

Okamura erhielt Unterstützung von der rechtspopulistischen ANO-Partei um Wahlsieger Andrej Babiš und von der Autofahrerpartei Motoristen. Diese wollen künftig gemeinsam regieren – allerdings braucht das Bündnis noch grünes Licht von Präsident Petr Pavel. Der liberale Ex-Nato-General hatte zuvor gewarnt, er werde keine Politiker akzeptieren, die Tschechiens Westbindung infrage stellen. Seine Entscheidung über die neue Regierung wird deshalb mit Spannung erwartet.

Wahl von Okamura ein Nackenschlag für EU

Der 53-jährige Okamura gilt als entschiedener Gegner der Europäischen Union. Im Wahlkampf forderte er ein Referendum über den Austritt aus der Nato und wetterte gegen Migranten. Besonders umstritten war seine Drohung, Ukrainer ohne Job sollten ihre Aufenthaltserlaubnis verlieren. Kritiker werfen ihm Hetze und populistische Stimmungsmache vor.

Ein Gericht will Okamuras Immunität aufheben, um ein Verfahren wegen Volksverhetzung zu ermöglichen. Es geht um rassistische Wahlplakate aus einer früheren Kampagne. Die Ermittler prüfen, ob Okamura bewusst gegen Minderheiten gehetzt hat, um Stimmen zu gewinnen. Der Fall könnte den neuen Parlamentspräsidenten schon bald juristisch unter Druck setzen.

Liberale Tschechen geschockt

Auch in der eigenen Familie sorgt der Wahlsieg für Entsetzen. Sein älterer Bruder Hayato Okamura, selbst Abgeordneter, warnte: Sein Bruder sei eine „ernste Gefahr für die Sicherheit“ des Landes. Der scheidende Innenminister Vít Rakušan sprach sogar von einer „internationalen Schande“ für Tschechien und warnte vor schweren diplomatischen Folgen.

Viele Beobachter sehen in Okamuras Aufstieg ein Signal für den wachsenden Einfluss rechter Kräfte in Europa. Für liberale Tschechen dagegen ist sein Triumph ein Schock – und ein möglicher Wendepunkt für das Land. (mit dpa)