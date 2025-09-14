Spitzenerfolg bei Jungwählern – diese Partei überrascht alle

Bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen wird die CDU laut ersten Prognosen mit 34 Prozent stärkste Kraft. Dahinter kommt die SPD, die 22,5 Prozent der Stimmen erhält. Auf Platz drei liegt die AfD mit 16,5 Prozent. Damit hat sie ihr Wahlergebnis gegenüber der Wahl 2020 verdreifacht

Anders sieht es unter den 16- bis 24-Jährigen aus. Die Regierungspartei stürzt ab, aber auch die Grünen sind kein Favorit mehr.

CDU nur knapp an der Spitze

Laut der Prognose des WDR erreicht die CDU unter den Jungwählern 23 %, die SPD liegt knapp unter dem Gesamtergebnis bei 20 %. Dagegen konnte die Linke 18 % holen und drittstärkste Kraft werden.

Weniger beliebt sind die Grünen mit 13 %, die AfD mit 11 % und die FDP mit 6 %.

Die Linke jubelt

Der Linken-Vorsitzende Jan van Aken bezeichnet das Ergebnis seiner Partei bei der Kommunalwahl in NRW als „grandios“. Seinen Aussagen nach habe die Linke ihr Ziel nicht nur erreicht, sondern deutlich übertroffen.

Dies verschaffe der Partei Auftrieb für die bevorstehenden Wahlen. „Wir sind jetzt flächendeckend in den Kreistagen vertreten – das ist ein Sieg der Hoffnung über die alltägliche Ohnmacht der Menschen und markiert den Beginn von etwas Größerem“, erklärte van Aken.

Grüne machen den Zeitgeist für den Abstieg verantwortlich

Grünen-Chef Felix Banaszak erläutert im WDR das enttäuschende Ergebnis seiner Partei und meint: „Das ist gerade der Zeitgeist.“ Er vergleicht die aktuelle Situation mit der Bundestagswahl: „Da sind wir [jetzt] ungefähr auf dem gleichen Level.“

Er sieht im Wahlergebnis eine fundamentale, auch international spürbare Veränderung und erklärt: „Ökologische, progressive Politik hat es gerade schwer, der Wind kommt gerade eher von vorne.“

