„Schwere Niederlage“: Diese Partei vermisst keiner

Die Wahllokale sind geschlossen, und die ersten Hochrechnungen zeichnen das Gesamtbild in NRW ab. Die CDU darf erleichtert aufatmen, die SPD ist enttäuscht, und die AfD hat ausreichend Grund zur Freude.

Schon gelesen? ++Todes-Drama in NRW-Wahllokal – Mann stirbt im Beisein seiner Frau ++

Doch eine Partei hat ein Fiasko eingefahren: 3,2%, mit deutlichem Abstieg im Vergleich zu 2020. Der Fraktionsvorsitzende gestand die Niederlage ein – hält jedoch den Kopf hoch.

FDP-Politiker lässt sich nicht unterkriegen

Wenige Stunden nach dem Ende der Abstimmung zeichnete sich der Verlierer ab. Der Fraktionsvorsitzende der FDP in Nordrhein-Westfalen Henning Höne dankte allen Wählern und gestand die Niederlage ein: „Die FDP hat heute Abend eine schwere Niederlage eingefahren, die Zustimmung der FDP befindet sich in einem Tal.“

Auch interessant: Härtetest für Merz: DARUM ist die NRW-Kommunalwahl so wichtig ++

Etwas Hoffnung schwang in seinen Worten trotzdem mit: „Es liegt an der Führung der Partei, neuen Rückenwind aufzubauen. Die Freien Demokraten werden zurückkehren.“

Hier konnte die FDP doch absahnen

Einen Trostpreis für die FDP gibt es in den Gemeinden Hallenberg, Extertal und Rahden. Hier liegen jeweils FDP-Kandidaten für das Bürgermeisteramt vorne.

Auch spannend:

Nun gehe es darum, die nächsten Wahlen in den Fokus zu nehmen. „Schon bei der Landtagswahl 2027 werden wir erstarkte Freie Demokraten sehen. Die FDP kommt zurück“, kündigte Höne an.